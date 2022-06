Cristhian Iván busca trabajo: no quiere decirle adiós a su sueño de ser enfermero, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cristhian Iván García es un estudiante de tercer año de la carrera de Enfermería en Ciudad Universitaria de la UAS en Los Mochis. Le falta solo un año para culminar sus estudios y luego realizar su servicio social.

Se dice fácil, pero la realidad es que como el mismo Cristhian lo ha expresado: ha sido un camino difícil, de muchas pruebas y falta del recurso económico necesario para alcanzar su meta. Por eso, para que la falta de dinero no sea la causa de su deserción, es que cada temporada vacacional ofrece sus conocimientos para cuidar pacientes.

“Gracias a Dios trabajo no me ha faltado en estos días, tanto en los hospitales como en domicilios. Necesito el trabajo para apoyar en los gastos de mi casa, con mi mamá, y para seguir estudiando, ya me falta poco”, explica Cristhian, quien una vez que termine la licenciatura planea estudiar una maestría. Eso sí, mientras le sigan llegando bendiciones de trabajo a su celular y Facebook.

