Criterios de selección del nuevo fiscal general de Sinaloa divide opiniones

Sinaloa.- Diversos organismos civiles y empresariales de Sinaloa manifiestan haber seguido el proceso de selección de fiscal general del Estado de Sinaloa desde el inicio y la preocupación por los resultados que pudieran obtenerse en la última etapa, dadas las expresiones sobre posibles desaseos en que este se lleva a cabo.

El presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, José de Jesús Ramos Ortiz, lamentó las críticas que se hacen en torno al proceso en que se seleccionó, primero la quinteta y posteriormente la terna para elegir al nuevo fiscal general de Sinaloa, puesto que pareciera tener línea para uno de los perfiles.

“Es muy importante la independencia de los Poderes y que no exista ninguna tendencia a favor de nadie, que nos garantice que el perfil de quien llegué a la Fiscalía sea, sin lugar a dudas, la mejor opción de la terna en función del análisis que hagan los diputados locales, sin influyentismos y sin dedos cargados a nadie”.

Hay línea

En relación a esto, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa A.C., Guillermo Padilla Montiel, dijo tajantemente que es evidente que hay línea para elegir un perfil en específico, por lo que seguir el proceso para esperar un resultado sorpresa sería prestarse a una simulación.

“Hay que recordar que a Sara Bruna le pidieron renunciar al cargo que tenía, lo que nos pudiera indicar que la línea ya está dada. Lo que considero es que no debieron dar margen para que se manifestaran 20 aspirantes cuando en realidad ya vemos que hay una línea bien determinada, porque, según nosotros, es Sara Bruna la que va a quedar como fiscal y entonces todo sería una simulación”, agregó.

Señaló que nunca debió forzarse a renunciar al anterior fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, pues consideró que estaba dando resultados positivos, pero, independientemente de eso, dijo, debió terminar su periodo para entregar cifras y estadísticas claras, así como debe cumplir los plazos establecidos el que sea electo en esta ocasión. “¿De qué se trata?, ¿dónde queda la autonomía de un fiscal cuando cada gobernador va a poner a uno nuevo?, entonces no hay autonomía, se pierde”.

Marlene Angelina León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, lamentó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) haya hecho caso omiso a la solicitud que hiciera este organismo y otros más de la sociedad civil sobre transparentar los criterios y metodologías de evaluación a cada uno de los perfiles aspirantes al cargo de fiscal.

“Sabían que era algo necesario que se tenía que transparentar, y no lo hicieron. Nos llama mucho la atención cómo en 10 días presentaron la convocatoria, recibieron documentación, hicieron comparecencias públicas, que fue un gran acierto, y en 10 días eligieron a cinco perfiles. Creemos que fue un plazo muy corto para pasar todas estas etapas y a partir de eso identificamos todos estos vicios”, explicó León Fontes.

Solicitudes de organismos civiles

La representante de Iniciativa Sinaloa explicó que, de 12 criterios que establece el observatorio de designaciones públicas, únicamente cumplieron seis de ellos, lo cual, dijo, resulta grave, porque para ser la designación de uno de los órganos autónomos más importantes a nivel estatal, donde se tiene que buscar la imparcialidad y procuración de justicia en todo momento, no se está atendiendo como debe ser, “y esto nos llevaría a entender que es un proceso viciado y que podría llegar al cargo alguien que no sea imparcial y que no sea independiente”.

Dijo que desde el momento en que el CESP envía esta quinteta, se pidió de igual manera al Poder Ejecutivo y al Legislativo que no hicieran lo mismo, “solicitamos que no volvieran a repetir este proceso de opacidad, pero nuevamente el Ejecutivo solamente dejó pasar un día y en un día ya tenía electas a tres personas: dos mujeres y un hombre que conformaron la terna, y nuevamente volvimos a caer en lo que estábamos señalando de no transparentar los criterios por los cuales el Poder Ejecutivo decidió seleccionar a estos tres perfiles, no transparenta la metodología, no presentó ningún documento que justificara por qué esos perfiles fueron seleccionados y tampoco abrió el proceso a la opinión pública; y eso, creemos, fue un error gravísimo, entre muchas otras cosas más que creemos que no debió haber sido omiso Rocha Moya ante este proceso”.

Respuesta del CESP

Ante toda la crítica y expresiones que se han dado al proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado de Sinaloa, Jorge López Valencia, integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dejó claro que no existen vicios o fallas en el actuar de este organismo.

“De ninguna manera, la convocatoria fue abierta, local y nacionalmente. Los requisitos fueron básicos, casi cualquiera pudo haber participado. El proceso fue democrático, abierto a la sociedad en general, las comparecencias se transmitieron en vivo a través de Facebook, el debate de selección al interior del Consejo fue muy intenso”, dijo.

Asimismo, defendió que el proceso de selección de la quinteta presentada al gobernador de Sinaloa fueron perfiles elegidos bajo rigurosos criterios, cualquiera de ellos cumple a cabalidad con el perfil para ocupar el puesto de fiscal general. “No me cabe duda de que las valoraciones que hizo el gobernador Rubén Rocha Moya para elegir a tres de ellos fue difícil. Ahora le toca al Congreso para elegir solo a uno”.

El proceso de la designación del fiscal general de Sinaloa se encuentra en manos del Congreso del Estado y la representante de Iniciativa Sinaloa hace el mismo llamado al Poder Legislativo. “Ahora la bolita está en el Poder Legislativo y, a pesar de que ya el proceso va muy adelantado, pedimos nuevamente que ellos no cometan estos errores que ya cometió el CESP y el Poder Ejecutivo. Sería reprobable que ellos volvieron a caer en estos temas de opacidad”.

Marlene León consideró que todavía existe una posibilidad de que este proceso se transparente en su última etapa y se sume la participación ciudadana.

En contraste, Padilla Montiel, de Vigilantes Ciudadanos, señaló que no cabe duda de que los diputados de la actual legislatura en Sinaloa van a hacer lo que el gobernador les indique y van a decir lo que él les pida. “Las pruebas las podemos dar porque varios ciudadanos tenemos iniciativas de ley que están en la ‘congeladora’ y sabemos que no se toman en cuenta porque hacen lo que el Ejecutivo les indica”.