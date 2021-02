Critica Coparmex Los Mochis que vacunación haya iniciado en municipios con pocos o cero contagios de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Coparmex, delegación Los Mochis criticó que el gobierno federal haya iniciado con la vacunación contra el Covid-19 en los municipios donde casi no hay contagios o tienen cero casos de este virus y no por los municipios con alta incidencia.

"Ya se hizo un protocolo donde se eligieron algunos municipios, municipios los más lejanos o los que tienen menos de capacidad de atención médica, en esa posición que siguió gobierno federal de ir primeramente a donde hay menos atenciones médicas, la verdad es que también tenemos municipios donde se van aplicar vacunas y están con cero infectados a la fecha, sin embargo, en ciudades como Culiacán o municipios como Ahome o Mazatlán, son municipios que tienen un alto grado de contagio y a esos todavía no se les va a aplicar, tal vez esa es la parte que nos pareciera un poco ilógica", expuso José Ramos.

El presidente de este orgarnismo empresarial comentó que la aplicación de la vacuna donde sea va a traer un beneficio importante, pero dijo que esta debería haber empezado por donde hay más contagios.

"Me pareciera que deberíamos de haber iniciado por donde están más altos los contagios porque ahí es donde debemos evitar que siga creciendo esa ola de contagios. El gobierno federal tiene la estrategia bien clara de cómo dede de aplicarse, ellos ya decidieron que iba a ser en los lugares donde tuvieran poco atención médica, también no suena mal, pero me parece que debemos de atacar donde hay una alta incidencia de contagios".

Añadió que como Coparmex van a estar muy vigilantes de que las vacunas se apliquen como correctamente.

Lo que debemos pedir y exigir es que no haya influyentismo y nada por el estilo y que se apliquen a quien verdaderamente está en la línea de vulnerabilidad.