Critican que la Guillermo Prieto permanezca cerrada

Los Mochis, Sinaloa.- Cuando las obras se concluyen deben de entregarse a la ciudadanía y no retenerla por falta de un banderazo de las autoridades, como en el caso de la Guillermo Prieto, donde se concluyó el proyecto de la Zona 30, consideró Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco Los Mochis precisó que esta obra en especial ha dejado graves pérdidas económicas para los comerciantes de la zona, en donde, incluso, algunos decidieron cerrar sus establecimientos debido a la falta de clientes.

Pérdidas por retraso

“No tenemos una evaluación de los daños que se generaron por el retraso de esta obra; no obstante, definitivamente sí fue un grave golpe a la economía de los comerciantes que están en todo ese sector, ya que es un tramo importante que duró cerrado casi un año”, subrayó.

En ese sentido, consideró que ese tiempo transcurrido que afectó a muchas personas demostró la falta de sensibilidad de las autoridades estatales y municipales hacia la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de una obra que generaría mayor movimiento y, en consecuencia, una derrama económica para los comerciantes de esa zona.

Llamado

“No queremos discursos de las autoridades, no banderazos oficiales de obras, si estas ya están terminadas, queremos que se pongan en marcha. Aquí los comerciantes lo que necesitan es recuperarse de las bajas ventas que les ocasionó el cierre de este tramo de la Guillermo Prieto. A estas alturas no nos interesa cuál fue el motivo, lo que se quiere es que se abra el paso”, enfatizó.

De igual forma, el líder de los comerciantes organizados dijo que en este retraso sí hay responsables, ya que es una obra que se debió terminar en tres meses y que se fue a un año. Definitivamente alguien es responsable.

“Al parecer solamente faltan algunos detalles de electrificación; no obstante, eso no impide que ese tramo de la avenida sea abierto. Nada de que se tenga que inaugurar, lo que se necesita es que se abra. No hay necesidad que la autoridad venga a perder el tiempo en dar el banderazo. Si la calle ya está terminada, pues que se abra, es algo sin chiste, la calle debe ser abierta de manera inmediata”.