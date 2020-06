Cruz Roja Los Mochis pide no ocultar síntomas de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- La delegación de Cruz Roja de Los Mochis pide a la ciudadanía no ocultar los síntoma de Covid-19 al momento de pedir un traslado para mandar la unidad adecuada para ello.

Jaudiel Iván Rivera, encargado del área médica de Cruz Roja Los Mochis, dijo que lamentablemente la ciudadanía miente con tal de ser atendida.

“En las llamadas de emergencia resulta que mienten, dicen: es que mi papá se cayó en el baño y está muy mal y quiero que vengan, y resulta que es Covid-19 a la hora de la hora, entonces no se puede subir al paciente a la ambulancia normal, tienen que llamar a la ambulancia Covid-19 para evitar contagios”, dijo.

Expuso que en el área de socorros se cuenta con una sola ambulancia destinada para traslados de pacientes sospechosos de Covid-19, por ello, destacó que es muy importante que se hable con la verdad al momento de pedir una unidad, ya que si no mandan la correcta, al mover dos ambulancias se incrementa el gasto operativo.

Que sean claros para poderles brindar el servicio adecuado porque no podemos llevar un paciente Covid-19 en una ambulancia que no está adaptada para ese tipo de traslados”.

Mencionó que los pacientes con sintomatología de coronavirus son trasladados al Hospital General o el IMSS, “porque en las unidades médicas particulares no están siendo recibidos ahorita estos pacientes”.

Hay pacientes que acuden a Cruz Roja con la sintomatología de Covid-19, pero no dicen para que los atiendan y cuando están adentro en la consulta sale a relucir un cuadro de posible Covid-19.

No hacen prueba

Asimismo, mencionó que recurrentemente llegan a la Cruz Roja de Los Mochis personas preguntando si hacen la prueba de Covid-19, por lo que la institución tuvo que poner un letrero para informar a la ciudadanía que ahí no hacen estas pruebas para descartar o confirmar la enfermedad.

Ahora llegan y ven el letrero afuera y ya ni preguntan, se retiran”, comentó.

Jaudiel Iván Rivera manifestó que él ya vivió el Covid-19. “Un servidor ya fue positivo, y pues en la chamba, en la guerra me dio, lo bueno que me dio de una forma leve, yo nada más perdí el gusto y el olfato, y anduve agitado con un poquito de dificultad una semana, pero no pasó de ahí, bendito Dios”.

