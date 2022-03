Cruz Roja de la Villa de Ahome no puede estar cerrada mucho tiempo: Ofelia Robles

Los Mochis, Sinaloa.- Las autoridades de Cruz Roja de la base de la Villa de Ahome continúan en espera de que el gobierno municipal de Ahome les apoye con una cantidad mensual para poder operar.

Hablamos al respecto con Ofelia Robles, presidenta del patronato de la benemérita institución de esta localidad.

¿Cuál es la situación actual de Cruz Roja de la Villa de Ahome?

Leer más: Salesianos organizan la Pascua Adolescentes 2022 en Los Mochis

En este momento seguimos queriendo el acercamiento con las autoridades municipales, el cual se les ha solicitado desde el inicio de este gobierno para ver si podemos continuar contando con el apoyo que nos daba la administración pasada. No hemos tenido todavía una respuesta. Seguimos trabajando en ese aspecto. Estamos buscando más instituciones, empresas y particulares que quieran apoyar económicamente a la Cruz Roja de esta localidad. Dado que cubrimos una área grande que es Ahome, Higuera de Zaragoza, Heriberto Valdez Romero y una parte de San Miguel. Ahorita sigue cerrada la base. Ahorita no hay servicio de nada. Se cerró el día 9 de marzo, y fue avisado tanto el Ayuntamiento como las sindicaturas a través de un oficio que entregué dándoles a conocer el motivo del cierre, con la espera de que sea temporal. Nunca se habló de un cierre definitivo.

¿Cuánto les daba el Ayuntamiento y cada qué tanto tiempo?

Fue durante diez meses lo que nos dio la administración anterior, hasta el 10 de octubre se nos otorgó una mensualidad de 55 mil pesos durante ese tiempo, y al momento que sale se nos corta ese apoyo y se vuelve a solicitar, y estamos en espera de que nos digan si se va a poder. Yo hablé personalmente con el presidente municipal en diciembre y lo volví a hacer en enero cuando se hizo el cambio de poderes. No hemos quitado el dedo del renglón y seguimos en contacto para ver si vamos a poder tener este beneficio para poder transitar.

¿El problema económico originó que dejaran de operar?

Necesitábamos dejar de operar para no seguir generando más números rojos. No caer en una problemática mayor. Logramos por lo menos cubrir hasta el último día de febrero el sueldo de los empleados remunerados. Son diez empleados fijos que tiene la base entre socorros, administrativos y farmacia. Tenemos que pagar combustible de ambulancia y sueldos, insumos y eso se tiene que costear de algún lado, y Cruz Roja no vive más que a base de donativos y aportaciones.

Cuéntenos sobre la reunión que tuvieron este fin de semana, ¿con quiénes fue?

Nos reunimos con el síndico, y población en general que les interesa ayudar y sacar adelante a la Cruz Roja. Ellos se comprometieron a buscar empresas y personas que quieran apoyarnos porque queremos reabrir para poder entrar a la colecta y tener ya una mejor situación. No nos vamos a extender porque no podemos estar cerrados mucho tiempo.

Leer más: El venadario de El Fuerte no es un negocio: propietario

EL PERFIL

Nombre: Ofelia Robles Castro

Lugar y fecha de nacimiento: Villa de Ahome, diciembre de 1957

Profesión: Licenciatura en Comunicación por la Universidad Femenina de Guadalajara

Trayectoria: Trabajó durante 45 años en Cobaes