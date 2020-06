Cruz Roja esperó 4 horas por atención a paciente que murió afuera del Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Durante cuatro horas, personal de la Cruz Roja mantuvo afuera del Hospital General de Los Mochis a una señora de edad avanzada en espera de ser atendida; sin embargo, esto nunca sucedió y la paciente perdió la vida.

De acuerdo a personal de la benemérita institución, la paciente presentaba síntomas de Covid-19, por lo que al menos dentro de la ambulancia recibió atención médica de acuerdo al protocolo de la contingencia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Hablaron para que diéramos atención a una señora mayor de 90 años, que presentaba síntomas, no puedo decir que era Covid porque no nos consta pero se mandó la ambulancia que es para tratar pacientes con esos síntomas. Van los muchachos y cuando llegan al Hospital General les dijeron que no había camas, que se tenían que esperar y pues esperaron cuatro horas pero al final la persona falleció”, relató Manuel García Briseño, coordinador de Socorros de la Cruz Roja Los Mochis.

Los síntomas

Comentó que la paciente aparentemente no iba en estado de gravedad, aunque insistió en que sí llevaba los síntomas de esta enfermedad.

“A esta persona le faltaba la respiración, pero no al grado de que pudiera fallecer, pero pues fueron cuatro horas lo que duró ella. A lo mejor necesitaba la atención de un médico y no la de nosotros como paramédicos. Nosotros le damos la atención de oxígeno pero no aguantó, es que cuatro horas metidas en la cápsula y arriba de la ambulancia no es la misma que estar en una cama, en un hospital”.

García Briseño mencionó que fue el mismo personal del hospital fue quien les dijo a los paramédicos que no había camas disponibles y, por lo tanto, tenían que esperar con la paciente arriba de la ambulancia.

Ahí en el hospital hay un triage en donde uno llega con el paciente, se les entrega y ya ellos dicen que nos esperemos mientras sale el personal indicado para llevarse a la paciente al lugar indicado”.

Cuestionado si esta había sido su primera experiencia en donde una persona falleciera por falta de camas, explicó que en otras ocasiones ya habían tenido casos en donde tenían que esperar turno, pero no tantas horas como sucedió el pasado martes.

Es muchísimo tiempo, necesitamos que los hospitales digan la verdad porque yo no puedo exponer a los muchachos. Cuatro horas con el equipo en estas condiciones la verdad es que no es viable, no es posible”.

Insistió en que los responsables de los diferentes hospitales deben bajar la información de si cuentan o no con camas disponibles

Alta ocupación

En un comunicado, el director del Hospital General de Los Mochis, Jorge Loza Rivera, dijo que la paciente fue aceptada para su atención pero se solicitó a los paramédicos esperar un tiempo para terminar de dar la atención a pacientes en shock y en estabilización en el servicio de urgencias, ya que en horas previas llegaron seis pacientes, algunos en estado crítico.

“Con el principio al no rechazo a la atención el servicio tuvo una alta ocupación en poco tiempo el subdirector en turno realizó las gestiones para agilizar el proceso; sin embargo, se informa de la ambulancia que la paciente había fallecido”.

Para entender...

Se registra muerte de sospechosa de Covid-19 por falta de atención del HG de Los Mochis

La noche del pasado martes, una adulta de más de 90 años de edad vecina de esta ciudad perdió la vida tras no recibir atención médica en el Hospital General de Los Mochis a donde fue trasladada por el personal de Cruz Roja. De acuerdo a los paramédicos, la paciente presentaba todos los síntomas de Covid; sin embargo, debido a la falta de camas en el nosocomio fue imposible ingresarla y confirmar el diagnóstico. Estuvieron cerca de 4 horas afuera del HG en espera de recibir atención médica que nunca llegó.

También puedes leer:

La cloroquina se seguirá usando contra el Covid-19: SSA Sinaloa

Salud Municipal de Ahome recibe donativo de productos para sanitizar

El IMSS 49 de Los Mochis no ha sido rebasado por Covid, dice López Ocaña