Cuenca del Farallón, frente a Topolobampo, es una de las zonas sísmicas más activas: geofísico

Los Mochis, Sinaloa.- Los sismos que se han registrado últimamente en la zona norte del estado de Sinaloa son porque frente a Topolobampo se encuentra la Cuenca del Farallón, una de las zonas sísmicas más activas, informó Juan Espinosa Luna.

"La falla de San Andrés es un sistema de fallas que corre por todo el golfo de California, pero frente a Topolobampo hay una cosa que se conoce como la Cuenca del Farallón, que es precisamente donde mayor actividad sísmica hay, y donde han ocurrido estos epicentros de mayor magnitud".

El geofísico manifestó que en esta zona normalmente se presentan bastantes sismos, pero de menor magnitud. "Históricamente desde que creamos la Red Sísmica Sinaloense, ahí se habían registrado los mayores sismos, inclusive tenemos uno que se presentó de 6.1 grados en su momento", dijo.

El doctor en Geofísica Aplicada y colaborador con la Universidad de Oxford, Inglaterra, en el proyecto Cambio Climático Global, manifestó que estos sismos de menor magnitud son liberadores de energía que permiten que no se genere un sismo más grande.

"Por eso es importante que existan estos sismos de pequeña magnitud o de regular magnitud porque liberan energía y permiten que no se acumule tanta energía".

Agregó que de pasar mucho tiempo y no haber sismos de menor magnitud, se estaría acumulando la energía, de tal forma que en algún momento dado pudiera haber un sismo de gran magnitud y pudiera afectar mucho más la zona norte.

"En este caso son movimientos que sí se sienten, pero no son tan dañinos".

Expresó que no existe la posibilidad de que esto pudiera generar algún tsunami porque la Cuenca del Farallón es una zona de dorsales oceánicas que es parte del sistema de la falla de San Andrés y simplemente son fallas de desplazamiento lateral, las cuales no producen tsunamis y que no hay ningún riesgo para la población en este sentido.

"Seguramente van a ocurrir sismos los próximos días, de menor o mayor intensidad, no sabemos porque no tenemos el monitoreo ya aquí en Sinaloa, lo tiene a cargo el Servicio Sismológico Nacional, pero no tenemos acceso a esos datos y no podemos tener más información".

El fundador de la Red Sísmica Sinaloense expresó que en su momento se instalaron estaciones para detectar sismos en Choix, Topolobampo, la presa Sanalona en Culiacán y una estación que es de la UNAM en Mazatlán.

"Todo eso se tenía funcionando y lo teníamos controlado en el Centro de Ciencias, posteriormente por decisiones gubernamentales, se cambiaron y se dejaron a Protección Civil, lo cual se dio a la UNAM, y ahí se está generando información, no se qué tan buena, si tenga o no mantenimiento, pero en un momento dado lo teníamos nosotros, y ahorita nomás tenemos resultados, más no acceso a datos en tiempo real o información".

Dijo que desconoce si estas casetas están operando porque el proyecto se los quitaron durante la administración de Mario López Valdez para pasarlo a Protección Civil.

Destacó que definitivamente un sismo no se puede predecir, y que hay varios estudios que se han hecho para tratar de ver cuestiones de formación en la atmósfera de cambios electromagnéticos, pero todavía no hay una ciencia exacta que prediga algún sismo.

"No se sabe, pero por eso es importante haber seguido con el proyecto porque va generando una base de datos histórica, la cual con cierta estadística puede establecer periodos de ventanas de tiempo para decir de tal fecha a tal fecha puede ocurrir un sismo fuerte, eso se puede hacer generando datos".

Espinosa Luna comentó que los sismos en una parte se sienten más que en otras por el tipo de suelo.

Leer más: Lluvias de daños menores en El Fuerte; Protección Civil se prepara ante posibles efectos por “Nora”

"Si tienen roca firme, si la casa está plantada cerca de la roca, ahí se siente más, en terrenos de aluvión como amortigua mucho la onda P, la onda de corte, ahí se siente menos porque el terreno es menos macizo, se va amortiguando la onda de tal forma que no es perceptible".