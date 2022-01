Cuesta de enero será la peor de los últimos 21 años, afirma Héctor Cárdenas, delegado de la Ancec en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La situación económica a que se enfrenta hoy el país es tan grave que incluso podemos esperar la cuesta de enero más dura de los últimos 21 años, afirma Héctor Cárdenas Rodríguez.

El delegado en Sinaloa de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios (Ancec) dijo que lamentablemente el panorama económico no se aprecia nada alentador en el 2022 para nuestro país

"Traemos una inversión en decadencia, vemos también un año con mucha volatilidad en el tipo de cambio, determinado por una inflación que no se ha sabido controlar, noticias de la FED de EU con aumentos de tasas, discusiones internas de reformas, como la eléctrica, controversias con el INE, etc., y no hubieron estímulos fiscales ni monetarios. No traemos proyectos de obra pública importantes, en general no tenemos expectativas de un buen crecimiento económico que genere inversiones".

Agregó que además destacamos por ser el país en el lugar 135 de 139 en apoyos a familias y a empresas. Por lo que nos hace ver claro que la 4T no sabe que hacer, solo hace los caprichos del presidente, y éstos no generan desarrollo ni crecimiento al país.

Indicó que por su parte el nuevo secretario de Hacienda no a hecho nada importante en su gestión, pues no se ha visto que presente algún nuevo plan de inversión.

"En inflación tenemos alzas en insumos, alimentos, energía y fletes principalmente. Traemos una inflación por encima de los CETES, la inflación este año se puede ir hasta un 6%; el tipo de cambio se puede ir también hasta un $22.50 por dólar".

Héctor Cárdenas Rodríguez, delegado en Sinaloa de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios (Ancec). Foto: Debate

Cárdenas Rodríguez reveló que con estos indicadores se estima para este año un crecimiento o PIB de máximo un 2%; Banco de México puede aumentar su tasa hasta un 6.75% este año.

La salida de capitales superó otra vez los 10,000 millones de dls., el tipo de cambio se iba a devaluar a 25 pesos, pero los Afores entraron al rescate comprando esas posiciones. La construcción cayó y la minería también. A pesar de que presume los incrementos al salario mínimo, estos pierden su valor adquisitivo por la mayor inflación.

"La verdad todo esto genera mucho nerviosismo a los empresarios e inversionistas porque no se ve por dónde puede salir el país adelante", puntualizó.