Cuestionan desinformación sobre sentencia del Tribunal Electoral

Los Mochis.- Como una irresponsabilidad, calificó el regidor del PAS Fernando Arce Gaxiola la desinformación que se vive al interior del municipio, en específico por la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial en contra de la administración municipal.

Recordó que esta resolución se debe a que la actual administración no tomó en cuenta una posición para la comunidad indígena en el Cabildo ahomense.

Por lo que ahora, será el Congreso del estado quien se haga responsable de realizar el consenso en las comunidades indígenas del municipio para determinar quién será el representante de las étnicas en el Ayuntamiento.

“Me pregunto por qué no nos notificaron de la sentencia, estamos quedando como un municipio que viola los derechos de las comunidades indígenas y eso no debe de pasar. Si nos dicen que estamos incumpliendo y no nos notifican pues no sabemos a dónde vamos a parar”, precisó.