Culichi que adopta Los Mochis para vivir: don Toño se dedica a cuidar carros desde hace 30 años

Los Mochis, Sinaloa.- Martín Antonio Rodríguez Sánchez, originario de El Alacrán, Culiacán, desde hace aproximadamente 30 años se ha dedicado a cuidar carros en el Mercado Independencia de Los Mochis.

Asegura que no es el mejor de los trabajos, pero que le ha dejado satisfacciones, como que ha hecho muchos amigos que lo aprecian.

Sus inicios

Don Toño, como todas sus amistades lo conocen, dice llevar en el oficio como 30 años afuera del Mercado Independencia, y de lo poco o mucho que pueda ganar lo comparte con su hermana, con quien vive, ya que hace algunos años enviudó y sus siete hijos están todos ya casados.

“Cuando yo llegué aquí al mercado no había cuidacarros, no se acostumbraba que hubiera, pero como no tenía empleo se me ocurrió hacer esa tarea y desde entonces la hago, pero no solamente es eso, es la atención que se les da a los clientes que llegan, ya que en este trabajo hay que ser amables”, explica.

Don Toño manifiesta que sin generalizar, porque hay compañeros cuidacarros excelentes, hay quienes se dedican a robarles a los automovilistas, esos no son cuidacarros, dice, son ladrones disfrazados de cuidacarros, ya que tienen cómplices que roban autopartes o artículos de automovilistas.

“Lamentablemente es como en todos los trabajos, hay elementos malos, pero en este caso no son compañeros de trabajo, pues no están con nosotros por las propinas, ellos están por lo que puedan obtener delinquiendo, y eso nos afecta a quienes realmente nos dedicamos a trabajar por unos pesos al día”, revela.

Amabilidad ante todo

Agrega que tiene 57 años de edad, tiempo en el que ha reflexionado y le ha dejado ver que a la gente hay que tratarla bien, ya que de esa manera ellos van a tratarlo, ”es como el dicho que reza: Trátame como quieres que te trate, así de sencillo y por ello yo creo que me he ganado muchos amigos o, por lo menos, conocidos que cada vez que me ven, me saludan”.

Relata que ha visto que otros cuidacarros no saludan a sus clientes y se enojan si no les dan propina, cuando esta no es obligatoria.

El culiacanense agrega que estará como vigilante de los carros hasta que tenga fuerzas para seguir haciéndolo, ya que, si deja de hacerlo, no tiene ningún otro tipo de ingreso económico para poder mantenerse.