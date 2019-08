Cumplen 4 días sin agua potable en el ejido Antonio Rosales

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido Antonio Rosales, perteneciente al municipio de El Fuerte, no cuentan con el servicio de agua potable desde hace cuatro días, por lo que piden la intervención de la autoridad municipal para solucionar el problema.

“Nos surte de agua la planta que está en el ejido 2 de Abril, pero cada año sufrimos lo mismo, ye tenemos días sin agua; sobrevivimos con la que compramos en garrafones y la que acarreamos del canal, pero no está tan limpia”, dijo Óscar Fierro.

Argumentan que a diario deben comprar garrafones del vital líquido para su consumo, y acarrear cubetas de agua del canal de la comunidad para el uso doméstico.

Todos los días tenemos que sacar agua del canal para bañarnos, lavar la ropa y los platos sucios; para beber compramos garrafones. Ojalá nos atiendan, es un sufrimiento vivir así, estamos olvidados por el gobierno, somos muchas las familias afectadas”, refirió también Ana Flores.

Manifiestan que las familias del ejido se quedaron sin el servicio de agua potable sin previo aviso, y que la única forma de abastecerse es acarreando del canal, pero algunos no pueden hacerlo.

“El agua es indispensable, y nosotros no tenemos desde hace días, hay personas que no pueden acarrear porque están enfermos o discapacitados, no se han bañado, es una tristeza que vivan así”, resaltó Olga Ruiz.

Acarreo. Durante tres días los habitantes del ejido han acarreado cubetas de agua del canal paralelo al bulevar Antonio Rosales para su uso doméstico. Foto: EL DEBATE

Rehabilitación de calles

Los vecinos de la comunidad también solicitan la rehabilitación de las calles que se encuentran en muy mal estado desde las pasadas lluvias que azotaron la región.

“Las calles están llenas de hoyos, nomás llueve y se encharcan, parecen lagunas, y así se quedan por días hasta que se secan. Ya están llegando las lluvias y no vamos a tener por dónde transitar porque algunas están horribles”, señaló Lidia Gutiérrez.

Calles. Los vecinos de la comunidad también solicitan la rehabilitación de las calles que se encuentran en muy mal estado desde las pasadas lluvias que azotaron la región. Foto: EL DEBATE

Reparación de lámparas

Asimismo, aseguran que la mayoría de las lámparas del alumbrado público que existen en el ejido no funcionan desde el año pasado, por lo que piden su reparación.

“Aquí nos llega la tarde y nos quedamos a oscuras, es una batalla con las lámparas, ya lo hemos reportado muchas veces pero nadie viene a revisarlas, se supone que es un servicio que deben brindarnos, pero no lo tenemos, vivimos en tinieblas”, indicó Selene Ortiz.