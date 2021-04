DGIRA promueve impugnación por resolución del juez sexto sobre planta de amoniaco: Ulises Pinzón

Los Mochis, Sinaloa.- La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat (DGIRA), interpuso una impugnación a la resolución que emitió el juez sexto de distrito, en la que ordenó realizar una consulta a las comunidades indígenas sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, informó Joel Ulises Pinzón Vázquez.

"Si bien había una resolución de fondo del amparo de la comunidad de Lázaro Cárdenas 528/2018, donde prácticamente la resolución era dejar sin efecto el permiso que le había otorgado Semarnat a GPO, en este caso la autoridad responsable, el titular de DGIRA, a lo que en derecho según ellos les confiere, promovieron una impugnación, un recurso de revisión".

El dirigente del colectivo Aquí No, añadió que el recurso fue interpuesto en el Tribunal Colegiado de Circuito en Mazatlán, en el que DGIRA alega y manifiesta que no era necesario consultar a la comunidad de Lázaro Cárdenas y los demás pueblos originarios circunvecinos porque no consideran que se les afecte su interés legítimo.

"Prácticamente dicen que está mal la determinación que había tomado el juez. Que la gente sepa que se va a alargar el procedimiento alrededor de 8 ó 10 meses más".

Agregó que les sorprendió la manera en que prácticamente Semarnat o el director de la DGIRA está cabildeando a favor del proyecto.

"Nosotros vamos a seguir en la misma tesitura como lo hemos hecho siempre, consideramos y así nos lo ha hecho ver la misma sentencia del juzgado sexto, que tenemos la razón, entonces vamos a seguir trabajando en ello".

Expuso que lanzan la invitación a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular para que abiertamente digan cuál es su postura referente al tema de la planta de amoníaco.

"Si en realidad están comprometidos con la sociedad, tenemos la confianza de que va a ser una postura en contra del proyecto".