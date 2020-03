DIF Ahome atiende caso de adultos mayores que viven debajo de un puente

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de publicar la historia en EL DEBATE de Juan López y Refugio Valenzuela, un par de adultos mayores que sobreviven debajo de un puente en el ejido Cohuibampo por falta de un hogar, personal del sistema DIF Ahome, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, acudió al lugar a buscarlos.

Carlos Omar López Armenta, coordinador del Inapam en el municipio, detalló que les ofrecieron trasladarlos a un asilo de ancianos, pero se negaron a abandonar el puente que los ha refugiado durante los últimos meses porque manifestaron que desean continuar trabajando limpiando la ribera del río.

Expresó que los adultos de la tercera edad se resisten a vivir en otro lugar porque anhelan construir su hogar a un costado del puente.

En ese sentido, comentó que gestionará el apoyo necesario a otras dependencias municipales para que puedan tener un hogar.

No quieren irse a un asilo y no podemos actuar en contra de su voluntad, no quieren irse de ahí, vamos a buscar apoyo con Didesol o Participación Cuidadana”.