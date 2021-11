Da pena que OPEcología pida perdón al Ayuntamiento: alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- “Me da pena que pidan perdón al Ayuntamiento y no a la sociedad que es la que le deben de pedir y no perdón sino una disculpa”, respondió el alcalde Gerardo Vargas Landeros al cuestionarle sobre la disculpa que ofreció César Guevara, responsable de OPEcología al pedir una “tregua” para depositar su basura en el relleno sanitario de PASA.

En ese sentido, el funcionario municipal consideró que es poco e esfuerzo que dicha empresa ha tenido en estos días para resolver el tema de la basura recordando que ante esta situación, el municipio tuvo que hacer lo propio e iniciar con un programa emergente de recolección.

"A la sociedad es a la que si le tienen que pedir perdón y que hagan el esfuerzo porque yo no veo que están haciendo ningún esfuerzo, díganme ustedes, dicen que nada más andan cinco camiones recolectando basura nada más, claro que es una recolección de basura que están haciendo ellos a ciertos comercios que les pagan aparte, ellos (OP) tiene contrato con nosotros y tiene contrato con empresas privadas, entonces, como piden perdón cuando de sus 25 camiones están operando 5”, indicó.

Con respecto a la solicitud que OP ha hecho en torno a que por el pago que el municipio hace a PASA por el uso del relleno sanitario también se les deje a ellos utilizar dichas instalaciones aseguró que esto no es posible, es decir, debe forzosamente haber un convenio entre los dos particulares.

“Nadie le ha dicho que no entren al relleno ni uno ni los 25 camiones, el contrato está abierto, yo les preguntaría porqué 5 camiones nada más están trabajando y no los 25. Es un tema de particulares, él (OP) estaba arreglado con PASA, tiene que arreglarse con PASA de nuevo quien es el dueño del relleno sanitario no es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento es dueño de la tierra en donde OP estaba haciendo el relleno sanitario pero ahorita el único autorizado en los rellenos es PASA, entre ellos dos tienen que ponerse de acuerdo”, abundó.

Vargas Landeros señaló que la realidad es que OP hace tiempo que ofrecía el servicio de manera correcta ni eficiente y ante ello, dijo, es necesario tomar otras iniciativas como lo fue el tomar el municipio la responsabilidad de recolectar la basura con sus propios recursos.

“Desde hace mucho no están haciendo la recolección de basura de manera normal, es una queja que ustedes conocen de la ciudadanía, quisieron separarse de PASA y hacer su propio relleno sanitario y cuando lo hicieron se detectó que no estaban cumpliendo con las leyes ambientales, fue cuando el juez ordena clausurarlo, entonces ya hay un conflicto entre PASA y OP y al final de cuentas el afectado es la sociedad”.