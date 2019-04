Dan banderazo de inicio de rehabilitación de tres colectores

Los Mochis, Sinaloa.- Para hacerle frente a la problemática que año con año se vive en Ahome en temporada de lluvias por las inundaciones, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, junto a demás funcionarios de su gabinete, dio banderazo en la colonia Anáhuac, al inicio de los trabajos de la rehabilitación de los colectores de drenaje sanitario Zacatecas, Niños Héroes y Degollado, con una inversión de casi 80 millones de pesos.

El colector Zacatecas, en su segunda etapa, se invertirán 26 millones 982 mil 730 pesos y beneficiará a 28 mil 200 habitantes de Los Mochis.

Asimismo, en el colector Niños Héroes, se invertirán 28 millones 65 mil 207 pesos y se beneficiarán 29 mil 800 habitantes. De igual manera, en el colector Degollado con una inversión de 19 millones 185 mil 113 pesos, y serán 5 mil 690 habitantes beneficiados.

"Este evento no es cualquier evento, no es un evento más, no es cubrir la agenda ni mucho menos, es hacerle justicia social realmente a la gente que más lo necesita, que ha padecido y padece problemas muy severos de contaminación, de salud pública", comentó el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel.

Foto: EL DEBATE

Agregó que se está atacando lo prioritario, lo más sentido para la población como es la obra hidráulica.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Osvaldo Angulo, estas obras estarán terminadas para el mes de julio.

El gobernador del estado también supervisó el trabajo de drenaje pluvial que se construye en Las Mañanitas, obra que lleva una inversión de 55 millones de pesos y una población beneficiada de 22 mil 665 habitantes de las colonias Las Mañanitas, El Realito y Prados del Valle.

Gobernador supervisa el pluvial que se construye en Las Mañanitas. Foto: EL DEBATE