Dan prórroga a trabajadores de Insabi en Los Mochis para que presenten su constancia de situación fiscal

Los Mochis, Sinaloa.- Los trabajadores de la salud que laboran de Insabi en el Hospital General de Los Mochis podrán presentar su constancia de situación fiscal hasta el 1 de julio, informó Luisa Reyna Armenta Ruiz.

La directora de este nosocomio dio a conocer esta información después de que una enfermera se quejó de que sería dada de baja si no entrega dicha documentación.

"Quiero hacer la aclaración, nadie les ha dicho que van a ser dados de baja. Creo que se presionaron ante la información, no acudieron a la dirección, yo me enteré de este noticia antier por la tarde y me fui el día de ayer a Culiacán a parte de ver otros asuntos, este tema era muy importante".

Dijo que son 26 personas de Insabi las que trabajan en este hospital y son los que sacaron la casta para atender durante la pandemia, cuando mucho personal médico se tuvo que retirar.

"Ellos se sortearon la vida atendiendo a los pacientes Covid, yo creo que con nada lluises pagamos los ahomenses y la Secretaría de Salud a estos jóvenes, a estos profesionales de la medicina".

Luisa Reyna Armenta, directora del Hospital General de Los Mochis. Foto: Javier Padilla/ Debate

Recalcó que los trabajadores en ningún momento acudieron a la dirección para ver este tema.

"Yo tenía planeado reunirme con ellos, pero ya que les tuviera una buena noticia, yo fui a Culiacán el día de ayer, traté esto ante nuestro secretario de Salud y las personas que representan a Insabi nacional y estos rápidamente hicieron su gestión y consiguieron que estas personas debido a la situación que hay ante el SAT, las van a esperar hasta el día primero de julio para que entreguen su carta de situación fiscal".

Expuso que la constancia de situación fiscal es algo que les están pidiendo a casi todos los trabajadores que laboran en el sistema de gobierno.

"Yo soy médico jubilada del Seguro Social y también me están pidiendo mi carta de situación fiscal".