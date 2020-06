Dan seguimiento a casos de negligencia por el Covid en Los Mochis

Los Mochis,Sinaloa.- A pesar de que se han interpuesto denuncias públicas por supuestas negligencias médicas durante la contingencia por el Covid-19, la realidad es que no se ha puesto una queja de manera formal ante la Comisión de Derechos Humanos.

Así lo confirmó la responsable de la oficina en la zona norte, Aracely Sepúlveda, quien comentó en el mes de abril se tuvo una queja a la cual se le dio seguimiento y otros casos se han investigado de manera oficiosa.

No hemos formalizado denuncias. En el mes de abril se recibió una solicitud de intervención y orientación en un caso que tenía que ver con el Hospital General, el cual se solucionó con la intervención de la Comisión. En otra ocasión se abordó un caso que tenía que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también se le dio seguimiento, pero en sí denuncias por personas agraviadas hasta ahorita no hemos recibido.

Casos registrados

Entrevistada específicamente por el caso suscitado hace algunos días en donde una persona de la tercera edad perdió la vida afuera del Hospital General en donde esperó por 4 horas recibir atención médica, comentó que ya se están realizando las investigaciones pertinentes aunque aclaró que no se ha puesto una queja como tal por parte de los familiares.

No se ha puesto la queja ante nosotros en la oficina de la región norte, solamente sabemos de lo que han publicado los medios de comunicación de la señora fallecida y no atendida afuera del Hospital General. Todavía no ha habido familiares que hayan presentado quejas; sin embargo, la Comisión estatal ya está interviniendo, abundó.