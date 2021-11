Dan un Sí al Leyvazo en Los Mochis, pero vigilado

Los Mochis, Sinaloa.- El Leyvazo continuará permitiéndose en la ciudad de Los Mochis, pero siempre y cuando los jóvenes respeten las leyes y no hagan desmanes ni consuman bebidas embriagantes, informó el secretario de Seguridad Pública de Ahome, Julio César Romanillo, quien expuso que si llega el momento en que los jóvenes hagan disturbios, tomarán cartas en el asunto.

“No le podemos prohibir a la ciudadanía que salga a divertirse, pero sí prohibirle que tome en la calle”, indicó.

Mencionó que a través de un operativo que se realizó el domingo en el Leyvazo, se retiró a los jóvenes que estaban consumiendo bebidas embriagantes, y que no hubo detenidos. “Iniciamos un operativo muy tranquilo, hay que decirlo. Nuestros comandantes se dieron a la tarea de participar en diversas patrullas con las torretas encendidas, solicitando a la ciudadanía que se retirara del lugar, tomando en consideración que estaban ingiriendo bebidas embriagantes, por esta ocasión lo realizamos de esta manera.”

Añadió que como autoridad no van a caer en la omisión porque más adelante se puede suscitar algún accidente. “No seremos tolerantes. Para mí un aspecto fundamental es salir a divertirse, el esparcimiento es válido para todos, pero situación distinta es ya sea ingerir bebidas embriagantes y causar disturbios, son cosas muy distintas.”

El Leyvazo ha regresado a Los Mochis. Foto: Debate

Sin alcohol

Agregó que los jóvenes pueden divertirse de manera pacífica, pero que lo que no van a permitir es que ingieran bebidas embriagantes donde no deben. “Para eso son los bares y los restaurantes, pero no en la vía pública ni tampoco estacionarse en doble fila, arriba de la banqueta, cosas que en lugar de beneficiar el esparcimiento, perjudica a la ciudadanía.”

Con respecto a los cristales quebrados de algunos negocios, comentó que primero se tendría que determinar lo que sucedió, si fue un cristalazo o hubo un robo. “Tomando en consideración una o la otra cosa, es la línea que se tiene que seguir, que ya será la Fiscalía la que tiene que investigar, por supuesto, con nuestro apoyo. Nosotros estamos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, hubo una reunión el viernes pasado donde le solicitamos a la señora fiscal la posibilidad de que nos coordináramos y se llegó al acuerdo.”

Sin vandalismo

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dijo que el Leyvazo es una buena opción de esparcimiento para los jóvenes; sin embargo, no es correcto ni se permitirán que se hagan actos vandálicos o se rompa la tranquilidad de la ciudad de Los Mochis.

El presidente municipal se refirió a los vidrios quebrados que presentaron algunos comercios, luego de que la noche del domingo se diera después de muchos años el Leyvazo. Incluso, dijo que de manera personal le dio instrucciones al responsable de la Secretaría de Seguridad Pública, Julio César Romanillo, para que tome cartas en el asunto.

“Ya platiqué con el secretario de Seguridad Pública, es un tema que le toca a él atenderlo y resolverlo. Me encantan los Leyvazos, los viví, en mi niñez vivía a dos cuadras, era algo muy padre, muy familiar, muy de los jóvenes, pero a como están haciéndolo pues rompe toda la tranquilidad y eso ya no se puede”, indicó.

Sin entrar en detalles, sólo comentó que la indicación fue en torno a que se pusiera orden en este evento. “Poner orden, me encantaría acompañarlos, pero sin desorden. Al poner orden los policías tendrán que hacer las revisiones”, destacó.

Comerciantes a favor

La mañana de este lunes, algunos comerciantes denunciaron que sus negocios presentaban algunos daños como vidrios quebrados, y se lo atribuyen a la movilización del Leyvazo este domingo.

Aun así, en un sondeo realizado a los comerciantes de la avenida Gabriel Leyva para ver qué opinaban del regreso del Leyvazo los días domingo, mencionaron que están de acuerdo, pero que lo hagan de manera sana y sin desmanes.

“El detalle es dónde los papás les van a dar para la gasolina. A mí no me afecta porque el Leyvazo es en la noche y yo abro de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y en domingo no abro. Si es un gusto de los jóvenes, adelante, yo lo tuve. Si los jóvenes hacen las cosas bien, no le veo problema. Nosotros lo hicimos, nos sentábamos a la orilla de la Leyva, me acuerdo, estacionábamos el Volkswagen o el carrito y ahí nos sentábamos a ver pasar gente y a platicar, no había ni drogas ni vandalismo”, comentó la señora Teresa Corrales, comerciante de la Leyva.

Dijo que mientras se haga de manera ordenada es una diversión sana para los jóvenes de hoy. “Debe de hacerse con educación, con mesura y tranquilidad, lo que es pasar un buen rato.”

Asimismo, César Carrillo, también comerciante ubicado en la Leyva, expresó que ven a favor el Leyvazo porque es una costumbre que hace muchos años estaba. “Así la calle Leyva va a tener más vida, ya que estaba muy apagada, y con esto bien regulado por las autoridades para que vuelva a renacer el Leyvazo.”

Por el mismo tenor, María Loúrdes Romero, comerciante de la calle Leyva, dijo que el Leyvazo vendrá a reactivar la economía de los comercios que trabajen por la noche en domingo, pero el problema es que los jóvenes consuman alcohol y se emborrachen. “Y al tomar y emborracharse pueden ocasionar accidentes. Que lo hagan sin tomar, bajo vigilancia de las autoridades municipales.”

Para entender...

Regresa el Leyvazo en Los Mochis

La noche del domingo, por tercera semana, decenas de jóvenes se reunieron sobre la avenida Gabriel Leyva de la ciudad de Los Mochis para recrear de nuevo el famoso Leyvazo.

Por espacio de varias cuadras, desde la Rafael Buelna hasta la Ignacio Ramírez, se podía observar a distintos vehículos “tuneados”, estacionados; algunos con impresionante sistema de sonido, y cuyos ocupantes disfrutaban las canciones y el ambiente.

Al lugar se dieron cita integrantes de clubes automovilísticos y de motocicletas, quienes exhibían con orgullo las unidades.

El Leyvazo tuvo sus inicios en los años 80 en la calle Leyva de Los Mochis, pero había estado suspendido desde hace más de 20 años.

Los jóvenes podrán convivir sanamente durante el Leyvazo. Foto: Debate

Dañan dos negocios tras el Leyvazo

Con el regreso del Leyvazo llegaron también los desmanes y daños a establecimientos ubicados en la calle principal de Los Mochis. La mañana de ayer, un cirujano dentista y trabajadores de una empresa de seguridad privada se encontraron con la desagradable sorpresa de que el consultorio del primero de ellos y las oficinas del otro negocio presentaban daños en los cristales de la fachada. El consultorio y la empresa de seguridad privada se ubican en la calle Gabriel Leyva, entre Lázaro Cárdenas y callejón Juan Carrasco, en pleno centro de la ciudad.

El consultorio tenía destrozado un cristal de 1.88 x 2.08 metros, además del cristal de la puerta, mientras que la oficina de la empresa de seguridad privada presentaba daños en un cristal de 1.96 x 2.08 metros.

El pasado jueves una casa de cambio ubicada en Gabriel Leyva, entre Indepen-dencia y Benito Juárez, también amaneció con un cristal grande destruido. Dos sujetos fueron los responsables. (Andrés Mariscal)

A favor

Lo que se tiene que cuidar es la garantía de los ciudadanos: Canaco

A favor del Leyvazo se mostró la Canaco Los Mochis. Marco Vinicio Ibarra, presidente de este organismo, dijo que, como en cualquier otro lado que se han presentado reuniones de jóvenes, lo que se tiene que cuidar, ya sea en la Leyva, los álamos o Topolobampo, es la garantía de los ciudadanos. “Que haya seguridad en ese aspecto, y que no rompan leyes, en la Leyva o cualquier otra calle es la misma, siguiendo la normatividad que ya existe”.

Opiniones de usuarios de Facebook

-Mis hijos iban al Leyvazo, pero todo con tranquilidad, nunca tuve que reprimirles por portarse mal, espero que ahora disfruten igual o mejor que antes (Irma Lozano)

-Muy bonito recuerdo, y que hoy lo hagan de nuevo con responsabilidad (Leticia Lugo)

-Para mí, súper, era un gustazo ir a dar el Leyvazo (Blanca Fierro)

-En los 80 los Leyvazos eran a pie la mayoría, lindos recuerdos (Rosario Aguirre)

-Supertiempos viven en mí cuando pasábamos unos momentos padrísimos en SANTA PAZ... VIVAN ESOS RECUERDOS POR SIEMPRE (Marcia Bojórquez)

-Qué padre, felicidades a quien propuso este Retro Evento, recordar es vivir, cuando salía del Farallón y se agarraba para la Leyva (Vanessa Fong)

-Todo muy padre!! Recordar viejos tiempos!! Ahí anduve, lástima que la autoridad como siempre corriendo... si todo estaba bien tranquilo (Mario A. Bátiz)

-Sí, que vuelva. A mí me tocó muchas veces, salíamos del cine Isabel y a caminar la Leyva o pasear en el carro; sería una buena idea volver a hacer eso (Rocío Vargas)

-Mientras sea todo sano sería muy buena idea que regrese esta costumbre, que regrese el Apocalipsis del Colinas también (José Luis Barreras)

-Fue una linda época donde sanamente paseaba uno por la Leyva a pie, en carro, bicicleta o moto (Rosy Mercado)

-Qué tiempos aquellos, algo inigualable (Daniel Bojórquez)

-Ojalá sea como lo vivimos en esa época, todo tranquilo, obvio con algunas diferencias, pero no pasó a mayores, bien por los jóvenes de hoy (Trinita Rubio)