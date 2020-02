Daños parciales y totales en 5,250 hectáreas por heladas en El Carrizo

Los Mochis, Sinaloas.- Sin ser todavía datos concluyentes porque las inspecciones en el campo continúan, hasta el momento se han dictaminado daños totales en 250 hectáreas de maíz y parciales en cerca de 5 mil hectáreas de diferentes cultivos en el Valle del Carrizo por el impacto negativo causado por el paso del frente frío número 38 de la temporada, afirmó ayer Daniel Cervantes Díaz.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo (JLSVVC) indicó que las heladas se presentaron durante la madrugada del pasado miércoles 6 de febrero, cuando se registraron temperaturas mínimas que alcanzaron los 1.3 y los 4 grados centígrados en las distintas zonas productivas.

Indicó que el cultivo más afectado por el paso de esta contingencia meteorológica resultó ser el maíz, en donde se tienen a la fecha detectadas 4 mil 731 hectáreas con daños parciales y 250 con daños totales.

Dio a conocer que durante el actual ciclo de otoño-invierno se había dedicado a la siembra del maíz en este valle una superficie de 12 mil 450 hectáreas, las cuales se encuentran en estos momentos en la etapa de desarrollo inicial porque son siembras que se hicieron a principios del año con el objetivo de escapar del riesgo de las heladas,aspecto que de cierta manera se cumplió porque la mayor parte del área dañada corresponde a afectaciones de tipo parcial, en donde los cultivos se recuperarán porque no se dañó el punto de crecimiento.

Dio a conocer que otro de los cultivos afectados, también parcialmente, es el frijol, en donde de 230 hectáreas sembradas se reportan daños en 110.

Manifestó que en el cultivo del trigo se reportan 200 hectáreas que se desconoce si van a ser daños parciales o totales porque la helada impactó al cultivo cuando se encontraba en la etapa de floración, por lo que se evaluarán posteriormente para tener con mayor precisión el daño resentido.

Daños

El máximo directivo del organismo encargado de vigilar la fitosanidad del Valle del Carrizo señaló que comparada con el impacto nocivo que causó la helada del 2010, los daños causados por esta contingencia meteorológica no serán de gran magnitud, gracias precisamente a que la mayor superficie se tiene establecida en este valle es de trigo y este cultivo prácticamente no se ve afectado por bajas temperaturas, en tanto que la superficie dictaminada con afectaciones parciales se recuperarán porque el cultivo apenas se encuentra en desarrollo y no afectó el punto de crecimiento de las plantas.

Insistió en que se trata todavía de datos preliminares que podrían todavía variar un poco porque las inspecciones de campo que emprenden los técnicos de este organismo por el valle siguen, por lo que en los próximos días se tendrán datos más concluyentes en torno al impacto final causado por esta contingencia meteorológica que repetitivamente se presenta año con año en este valle agrícola situado en los límites de Sinaloa con Sonora.

LOS DATOS

Rescate

Productores realizan aplicaciones de fertilizantes en los cultivos para que se recuperen del estrés y los daños parciales causados por las bajas temperaturas.

Secazones

Los predios de maíces que fueron “tocados” por las bajas temperaturas ya muestran hojas secas al transcurrir las primeras 48 horas de la helada.

Riegos

Un productor de papa procede a la aplicación de riegos con equipos de microaspersión para mantener una buena humedad en el cultivo y evitar problemas en la planta.