Daressa de solo 8 años tiene un tumor en la cabeza: familia pide apoyo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Daressa Meza tiene 8 años de edad y cursa el tercer grado de primaria en el ejido Cohuibampo, Ahome. Es aplicada y le gusta ir a la escuela, pero se ha visto mal de salud a raíz de un tumor que le detectaron en su cabecita y actualmente se encuentra internada en el Hospital Ginecopediátrico No. 2 del IMSS en Los Mochis.

La pequeña empezó con vómitos desde el 15 de marzo, y su madre, Sujeila Valenzuela Montiel, preocupada por su salud, la llevó con diferentes médicos porque los medicamentos no le hacían efecto.

“Ella empezó desde el 15 de marzo con vómitos, un día sí y un día no. La llevé con tres doctores porque yo pensaba que no le hacían los medicamentos. Los doctores me decían que era infección de riñones, y me daban para los riñones, y seguía igual. No se aliviaba”, dijo la joven madre.

Está internada

Mencionó que posteriormente la llevó al IMSS de Ahome y la pasaron al Ginecopediátrico No. 2 del IMSS de Los Mochis, donde le detectaron un tumor en su cabecita. Permanece internada desde el día 21 de marzo.

“La niña tiene un problema en el ojo a raíz de eso. Me habían dicho que era estrabismo, pero al parecer el tumor fue el que le lastimó el ojo.”

Agregó que la niña se quejó de dolor de cabeza en diciembre del año pasado y le hicieron radiografías en el Centro de Salud, pero todo había salido bien.

“Yo le daba paracetamol e ibuprofeno para el dolor y se le calmaba, pero fueron como dos o tres veces que le dolió la cabeza, pero no seguido.”

La pequeña requiere de una cirugía, la cual se le practicará en el IMSS de Guadalajara. Los médicos le han dicho a Sujeila que el tumor no es maligno, pero requiere cirugía.

“Según es un tumor chico, y le están dando medicamento para que se le desinflame su cabecita, mientras dan la cita para la cirugía. Ya están mandando toda la documentación y los estudios de la niña; mandaron pedir una resonancia, la cual le harán mañana (hoy) a las 11 de la mañana, y vamos a esperar respuesta estos días para saber cuándo se hará el traslado”.

La familia es de escasos recursos: Sujeila y su esposo se dedican a las actividades del campo como jornaleros, y ocupan recursos para viáticos y medicamentos. La situación ha sido complicada para ellos, pero tienen toda la fe de que su única hija recupere pronto la salud.

Para apoyar

Si usted gusta apoyar a esta familia, puede comunicarse al 6682341634 con Sujeila. También está disponible la cuenta 5512 3824 0198 4689 de Guardadito de Banco Azteca.