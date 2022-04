De 135 familias que se registraron para acampar en El Maviri, hasta ayer había 79

Los Mochis, Sinaloa.- Para acampar en la playa de El Maviri se registraron 135 familias, y hasta ayer el reporte de ingreso era de 79 familias, informó Verónica Medel Arce, directora de Turismo del municipio de Ahome.

Las personas que acampan en El Maviri debieron presentar previo a la entrada a la isla un permiso, el cual consiste en un formato con copia del INE, donde el usuario hace el compromiso de no introducir botellas de vidrio, no introducir vehículos todo terreno como motos acuáticas, cuatrimotos y racers, así como también no introducir mascotas, respetar el entorno depositando la basura en lugares permitidos y también se prohibió estrictamente encender fogatas, protocolos emitidos por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), debido a que la isla es un área natural protegida.

La funcionaria municipal mencionó que la única zona permitida para el camping es el área conocida como La Puntilla.

Los permisos se otorgaron los días 12 y 13 de abril en la Casa del Centenario desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

Cabe recordar que únicamente se autorizarían permisos de manera gratuita para 150 casas de campaña. Esto con el objetivo de salvaguardar el área protegida.