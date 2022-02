De 6 mil 500 de adeudo a Japama, en dos meses le subió a 10 mil 300 a vecina de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Inconforme, María Elena, vecina del fraccionamiento Nuevo Horizonte de la ciudad de Los Mochis, denunció que de una deuda de 6 mil 563 pesos que debía por el servicio de agua a la Japama al mes de noviembre, por 33 meses vencidos, esta cantidad subió a 10 mil 341 pesos en el recibo del mes de enero.

Dijo que le llegó una carta de primer aviso para que fuera a pagar, pero al día siguiente le llegó y ayer en la mañana me llegó el otro recibo con 10 mil 341 pesos.

Manifestó que estaba reuniendo documentos para empezar a trabajar y poder pagarle a Japama, pero en cuanto vio la cantidad se fue directo a la Junta de Agua.

“Ya ni fui a juntar los papeles del trabajo, me fui directo a la Japama a ver qué había pasado, y me dicen que se me cargó el 3 por ciento, no sé de dónde sea ese 3 por ciento, porque no da la cuenta de 6 mil 500 a 10 mil 300, y ahorita tengo que dar 3 mil 800 para poder hacer convenio”.

A esta usuaria le subió 4 mil pesos el adeudo en dos meses con Japama. Foto: Jorge Cota/ Debate

Comentó que en la Japama ya no le agarran abonos de 500 pesos.

“Con los 6 mil, tenía que dar dos mil, y ahora no, tengo que dar 3 mil 800 para que me los puedan agarrar”, lamentó.

Expuso que acudió en ayuda de los regidores para que le hicieran un descuento, y le mencionaron que no era la única que estaba en esta situación. Se atrasó en los pagos del recibo porque no trabajó con la pandemia del Covid-19.