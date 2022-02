De 8 hospitalizados por Covid-19 en Hospital General de Los Mochis, 3 están intubados

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando hay una tendencia mínima de reducción en los casos positivos de Covid-19, actualmente en el Hospital General de Los Mochis hay 8 personas hospitalizadas, de las cuales 3 están intubadas y cinco con oxígeno, comentó Luisa Reyna Armenta Ruiz.

“Tenemos ocho pacientes hospitalizados, 3 de ellos están intubados. Estamos hablando que si están intubados, están graves, y 5 más están con oxígeno ya sea con mascarilla o por las fosas nasales”, precisó.

Comportamiento

La directora del nosocomio comentó que en días pasados se llegaron a tener hasta 14 pacientes, por lo que se habilitó un espacio más para tener mayor capacidad.

“Hubo unos días que fue mucho el crecimiento, llegamos a tener 13 o 14, pero ha bajado. Tenemos actualmente ocho pero esto es un zigzag: hoy tenemos ocho y a la noche nos pueden ingresar dos, se dan de alta otros y así. No podemos decir que estemos en remisión, podemos decir que estamos a la expectativa.”

Asimismo, destacó que de manera lamentable la mayoría de estas personas no cuentan con su esquema de vacunación completo, o bien, están faltantes de alguna dosis.

Ante ello, insistió en la importancia de recibir este biológico, pues explicó que si bien es cierto no evita que te contagies de covid, sí hace que los síntomas sean más leves.

“Tuvimos una joven como de 18 años que estuvo delicada, no se intubó pero estuvo a punto de llegar a la intubación y como no estaba vacunada, cuando la dimos de alta salió y dijo: ‘voy a ser promotora de la vacunación, no le deseo a nadie esto que yo viví’. Esos testimonios son importantes para la ciudadanía que está renuente a la vacunación.”

Exhorto

Para finalizar, pidió a la población no bajar la guardia al recordarle que la contingencia sanitaria aún es una realidad y aunque los casos positivos vayan a la baja, si continúa el relajamiento social, podría nuevamente subir drásticamente, además de que el estado se encuentra en color naranja.