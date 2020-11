De aquí no salió la información para clausura de Mi Salud en Los Mochis: Grandío

Los Mochis, Sinaloa.- “No sé qué plazo les dieron los de Normatividad para clausurar antes. Ellos están haciendo un programa para visitar edificios que no tengan el uso de suelo. Ellos son los que se presentaron y les solicitaron el uso de suelo y no lo tenían a la mano, por eso actuaron”, manifestó José Carlos Grandío Navarro sobre la clausura de la Clínica Mi Salud en Los Mochis.

El director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Ahome expuso que el día 6 de noviembre acudieron de la empresa a entregar la solicitud del uso de suelo.

“Sin un uso de suelo anterior que nos pudiera dar indicio de que hubiera un permiso anterior. En lo que llevamos nosotros del 2018 para acá no tengo registro de que hayan hecho el trámite. No ha terminado la tramitología aquí con nosotros”.

Añadió que desconoce qué plazo le dieron a Mi Salud para clausurar antes.

De aquí no salió la información para eso (clausurar), yo no sé si estén visitando al azar. No sé cómo están haciendo la revisión de los edificios”.