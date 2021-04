De "desestimar el trabajo de 5 años" acusa Quirino Ordaz al activista Arturo Islas

Sinaloa.- Ayer fue la marcha para exigir justicia por el asesinato del perrito Rodolfo Corazón en Los Mochis y el activista Arturo Islas recriminó por Twitter la ausencia del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en las manifestaciones.

"Señor gobernador, si le duele tanto estaría marchando aquí con nosotros" escribió en su publicación Islas como respuesta a un tuit anterior del mandatario estatal en el que afirmaba compartir el sentir de la ciudadanía ante el caso de Rodolfo Corazón.

"¿Entonces usted cree que los que no pudimos ir a marchar no nos importa?. Válgame que manera de pensar la suya y desestimar mis esfuerzos y el trabajo de 5 años. Hoy me tocó atender a la gente en el sur del estado, gente que necesita ayuda... y desde acá los acompaño a ustedes". Fue la respuesta que dio el gobernador.

Cabe recordar que la marcha fue convocada por el activista Arturo Islas, en Los Mochis y también se llevó a cabo una en la capital en Culiacán, debido al asesinato de un perrito callejero llamado Rodolfo a manos de un joven, mismo que con un hacha le quitó la vida al can, supuestamente tras haber mordido a su novia.

Los ciudadanos, muchos de ellos acompañados de sus mascotas, salieron a las calles a manifestarse para exigir que se castigue al responsable.

La respueta del gobernador Quirino al activista Arturo Islas.

El activista Arturo Islas tomó un tuit previo del mandatario estatal para responder y provocó la molestia de Ordaz.

El gobernador Quirino Ordaz expresó su malestar mediante un tuit en el que se defendió por no haber podido asistir a las calles debido a compromisos de trabajo y lamentó que la insinuación del activista Islas desestime su trabajo de 5 años, dijo.