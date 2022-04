De grande quiero ser un superhéroe: Édgar, mochitense

Los Mochis, Sinaloa.- Jugar a convertirte en tu superhéroe cuando eres niño es todo un clásico, pues quieren tener cualidades como la fuerza física, volar, ser veloz, entre otros poderes para ayudar a los demás.

Édgar Osvaldo Castañeda es un niño de casi 4 años de edad originario de esta ciudad de Los Mochis, quien en sus pocas frases que logra hilar asegura que quiere ser un superhéroe para ayudar a la gente de los malos.

Édgar vive con su mamá, papá y una hermanita menor; es fanático de Capitán América y acude a la guardería, que está por terminar para asistir a primer grado de kínder.

“En la tele veo películas en las que Capitán América pelea con malos. Yo quiero ser como él, es uno de los buenos para acabar con los malos”, aseguró.

Los padres de Édgar aseguran que el papel de superhéroe se lo toma en serio, pues cuando se viste de Capitán América trata de hacer cosas como ayudar a su papá a reparar algún vehículo, así como mover los muebles cuando se va a barrer y otros detalles, con tal de ayudar.

Al preguntarle al pequeño Édgar sobre qué hace en la guardería con sus compañeros, aseguró que los protege y los cuida para que no les pase nada aunque no sepan que es el Capitán América.

“Es un secreto, ellos no saben que tengo fuerza para ayudarlos; yo estoy siempre viendo que los malos no molesten, pero no lo saben porque no llevo mi traje”, señaló.

La inocencia del niño no tiene precio. No se compra ni se vende. Por eso, como padres, tenemos en nuestras manos la inmensa posibilidad de poder apreciarla, valorarla y disfrutarla cada día, sobre todo en estos tiempos difíciles.

Nombre: Édgar Oswaldo Castañeda

Edad: 3 años

Fecha de nacimiento: 2 de agosto del 2018

Estudios: Cuarto de preescolar