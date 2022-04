De héroes pasarán a desempleados: la situación de trabajadores de Insabi en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Durante la contingencia sanitaria, los trabajadores del área Covid-19 fueron llamados héroes porque sin importar poner en riesgo su vida, atendieron a los pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, al día de hoy, se les quiere obligar renunciar a sus otros empleos para que puedan permanecer en el programa de Insabi.

“Karla” a quien se le cambió el nombre por miedo a represalias denunció que el contrato se les vence este 30 de abril y para poder continuar no deben tener otra fuente de empleo, lo cual, consideró, violenta sus derechos y pisotea el esfuerzo que desde el 2020 han hecho para atender a pacientes con coronavirus.

“Fuimos contratados el primero de abril del 2020, nos contrataron por falta de personal y porque el que había no quiso estar en el área Covid-19. Todos los contratos habían sido sin problema de que tuviéramos otros empleos, no habíamos tenido ningún problema, ahora se nos está obligando y exigiendo que firmemos un nuevo contrato que tiene una leyenda de que no estamos trabajando con ninguna otra institución, de no ser así se nos va a revocar el contrato”, indicó.

Y es que señaló que en los periodos anteriores se les pidió sólo compatibilidad de horario entre los dos empleos para que no hubiera ningún problema, es decir, que no chocaran y pusiera en riesgo el cumplimiento de las obligaciones.

Los trabajadores señalan que se les quiere obligar renunciar a sus otros empleos para que puedan permanecer en el programa de Insabi. Foto: Cortesía

“Ahora nos están presionando a que tenemos que renunciar al otro empleo, presentar la carta de renuncia para poder darnos un contrato por cuatro meses más, no se nos hace justo que ahora si tengan ellos ese requisito porque cuando estuvo la pandemia no les importó que trabajáramos en otro lugar, lo que querían era que sacáramos a los pacientes Covid”, enfatizó.

Personal de Insabi ha trabajado arduamente durante la pandemia. Foto: Debate

De igual forma, dijo confiar en que desde el gobierno del estado, en figura del gobernador Rubén Rocha Moya se logré un acuerdo con la dirección general de Insabi pues sostuvo que lo único que reciben como personal Covid es solamente el sueldo sin ninguna otra prestación además de que el pago es bajo.

Los trabajadores se han esforzado desde el 2020 para atender a pacientes con coronavirus. Foto: Debate

“Ya nos están poniendo trabas, a muchos compañeros se les murieron familiares, no entendemos porque ahora nos quieren bloquear de esa manera, dicen que para darle oportunidad de trabajo a otras personas, pero porqué ellos no quisieron estar cuando la pandemia era fuerte, nosotros sacamos la casta, dimos la lucha. De héroes seremos desempleados”.