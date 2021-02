¡De no creerse! Japama corta el agua a señora de la tercera de edad con sus pagos al corriente

Los Mochis, Sinaloa.- Como un acto injusto calificó la señora María del Carmen Murillo que la Japama la dejara sin agua cuando se encuentra al corriente con todos los pagos por el servicio del vital líquido.

La afectada, una señora de 70 años, con domicilio por el bulevar Tabasco número 1927 entre Veracruz y Yucatán de la colonia Estrella, denunció que el pasado viernes acudió personal de la Japama cuando ella no se encontraba en su domicilio, y cuando llegó se encontró con la novedad de que le cortaron el suministro del agua.

"Pago el recibo del agua antes de que se venza y malamente me cortaron el servicio. Salí al mandado, y no estaba en mi casa, ellos me hubieran buscado y después hubieran vuelto", expresó la afectada.

Añadió que el personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome hizo muy mal con no haberle notificado de esta acción que realizaron, la cual no tenía por qué haber sucedido, ya que ella se encuentra totalmente al corriente con todos sus pagos.

La señora mencionó que el recibo del agua se encuentra a nombre de su esposo Tomás Soto Loeza.

Asimismo, expuso que en la calle había una fuga de agua, y lo que pensó fue que acudieron a solucionarla, pero se sorprendió al ver que le cortaron la tubería y la dejaron sin el servicio, y desde el viernes se quedó sin agua.

Gerardo Soto Murillo, uno de sus hijos que acudió a visitarla, informó que pensó que habían arreglado la fuga, pero cuando se dio cuenta que no había agua, pensó que habían cerrado la bota y habló a la Japama para reclamar.

Cuando hablo a la Japama para reportar, me dice la muchacha que no tiene ningún reporte de que repararon fuga ni que tampoco tenía el reporte de que iban a arreglar alguna fuga".

Expresó que la persona que le atendió la llamada en Japama, le dijo que irían dentro de 5 días o después para revisar que había pasado.

"Entonces le dije que por mientras nos íbamos a morir de sed. Me dio un folio y así quedó. Entonces, yo me fui a la casa y después volví y me puse a destapar para ver qué habían hecho y la llave de paso como era de plástico se quebró, me puse a destapar, y sorpresa, que cuando abro me doy cuenta que tiene un corte la manguera".

Mencionó que se dieron cuenta que fueron dos cortes los que le hicieron al tubo que conducía el agua a la casa de su mamá.

Hicieron dos cortes, el que está pegado a la guarnición y otro que está pegado a la bota. A quién le preguntaron si podían cortar".

La señora María del Carmen Murillo mencionó que actuaron con alevosía y pide que Japama le repare el daño y le hagan la reconexión del servicio.