¡De no creerse! Personal de la Termoeléctrica de Topolobampo usa ventiladores para evitar el sobrecalentamiento de los equipos

Los Mochis, Sinaloa.- través de las redes sociales circula un video y las imágenes de un ventilador que utilizan los empleados de la termoeléctrica de la CFE de Topolobampo, Ahome, para evitar el sobrecalentamiento de los equipos, ya que supuestamente denuncian que desde hace meses no sirven los aires acondicionados, y hasta problemas de goteras tienen.

Al respecto, el senador Mario Zamora Gastélum expresó que llama muchísimo la atención como a veces el discurso del gobierno federal dice una cosa y en los hechos son otras.

"Es una tristeza ver que una termoeléctrica y más la de Topolobampo, ahí mismo lo dicen, tienen meses con el aire acondicionado descompuesto, y tienen que enfriar lo que se le conoce como los sites, que es donde están todos los aparatos que manejan las redes, los enfrían con un abanico".

El senador agregó: "Fíjense nada más el riesgo que eso conlleva, y luego ponen unos plásticos que para tapar las goteras".

Mencionó que la CFE ha venido decayendo en sus estados financieros.

"Los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad son públicos y cualquier persona puede tener acceso a ellos, y cuando uno revisa los estados financieros, resulta que en el 2017 y 2018, la Comisión Federal de Electricidad tenía utilidades, era una empresa que ganaba dinero, al 2020 los mismos estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad muestran que tiene pérdidas. Eso quiere decir que a una empresa que ganaba dinero, entra una nueva administración y algo está haciendo esa administración que lo está haciendo mal porque hoy pierde dinero".

Zamora Gastélum expresó que es necesario escuchar a Rocío Nahle, secretaria de Energía y a Manuel Bartlet, director general de la CFE, que digan porqué son buenos los cambios que piensan hacer en la reforma energética.

"Es curioso, pero en el plan que también rige a la Comisión Federal de Electricidad que también es público, del 2020 al 2025, no viene un solo renglón que diga que van a invertir en energías renovables, cuando todo el mundo se está moviendo para allá".

Añadió que existe un acuerdo firmado de París donde México se compromete a que en unos años, el 35 por ciento de la energía va a ser de origen de energías limpias.

El senador hizo un llamado a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a que no tengan miedo en denunciar y señalar lo que está mal hecho.

"Que no tengan miedo, sé que hay presiones, pero que no tengan miedo de denunciar, de señalar, de subir a las redes la realidad de las cosas. Gracias a que alguien se ánimo a subirlo, hoy las redes sociales lo dan a conocer, y ojalá que no haya represalias, que no los corran o que no los quieran intimidar".