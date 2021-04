¡De no creerse! Tras caso Rodolfo Corazón aumentan llamadas al Centro de Control Animal de Los Mochis 

Sinaloa.- Tras el caso de Rodolfo Corazón, el perrito que fue asesinado a hachazos en la colonia Cedros, desde hace dos semanas el Centro de Control y Bienestar Animal de Los Mochis ha registrado un aumento en las llamadas.

Pero estas llamadas no han sido para adoptar a los animalitos que están en resguardo en esta institución.

"Hemos notado que en las últimas dos semanas nos han hablado muchas personas para dejarnos a sus perros, que ya no los quieren, eso es lo que sí ha incrementado bastante", informó Ricardo Romo Ortega, El coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal de Los Mochis mencionó que en promedio al día hablan entre cuatro o cinco personas que quieren entregar a sus perros a este centro.

"Que porque ya no quieren al perro, que porque es muy travieso, que porque se me enfermó, que porque es agresivo, y la verdad lo que estamos tratando aquí es de concientizar a la gente sobre la tenencia responsable, nosotros no recogemos perro con dueño, al menos que una persona le haya puesto un reporte, y se ve la situación, no podemos aceptar animales nomás porque ya no los quieran".

Destacó que tratan de concientizar a la gente de que si adquirieron un animal es porque se tiene que hacer cargo de él para toda su vida.

"Como que a la gente le está dando miedo tener a los animales y que crean que los descubran que los tienen maltratados y se quieren deshacer de ellos antes de que empiece más fuerte lo de las leyes y que las empiecen a aplicar. Pienso que podría ir por ahí el asunto", explicó.

Ricardo Romo agregó:

A nosotros nos han hablado para dejarnoslos aquí, y esto se ha incrementado las últimas dos semanas, a pesar de las marchas que se hicieron (para pedir justicia para Rodolfo Corazón)".

Expuso que la adopción se ha mantenido como siempre, y que son dos, tres hasta cuatro perritos los que dan a la semana en adopción, y no ha habido un incremento ni una disminución en las adopciones con respecto al tema de Rodolfo Corazón.

"Yo invito a la ciudadanía a que tenga una tenencia responsable con sus mascotas, brindarle la atención que necesitan los animales desde que los adquieren, principalmente la medicina preventiva que son las vacunas y desparasitaciones para que no se enferme a futuro, y en dado caso de enfermedad hay que llevarlo inmediatamente al veterinario".

Actualmente, en el Centro de Control y Bienestar Animal de Los Mochis hay alrededor de 15 perritos en adopción. "Ahorita tenemos pocos a comparación de otros meses, tuvimos unos días en los que se incrementó la adopción, pero fue antes de que sucediera esto de Rodolfo".

Como requisito para la adopción se necesita copia de la credencial de elector y llenar el formato de adopción, y una entrevista de parte del personal del centro.

Es importante mencionar que todos los animalistas salen esterilizados del Centro de Control y Bienestar Animal de Los Mochis.