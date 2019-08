De nuevo ejercen violencia política en mi contra: Síndica

Los Mochis, Sinaloa.- La decisión del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno de no asignarle la camioneta nueva a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites es evidentemente una violencia política.

Así lo consideró la propia funcionaria quien lamentó que las rencillas que ha tenido con el alcalde perjudiquen al final del día la funcionalidad de su área gubernamental.

Violencia

Cabe recordar que el Comité de Adquisiciones aprobó el pasado 28 de junio la compra de una unidad marca Toyota para Valenzuela Benites; sin embargo, al adquirirla, el director de Administración la entregó al encargado del Despacho de la Presidencia, Enrique Plascencia, supuestamente por tener mayor necesidad de esta.

“Fui con el administrador (Gilberto Estrada) y me dijo que yo sabía que él se debía a alguien y ese alguien le dijo que se lo asignara a Presidencia y pues el carro está asignado a Enrique Plascencia, a quien por cierto le acaban de entregar un Sentra del año”.

Dijo que una vez más el alcalde ahomense ejerce violencia política en su contra.

No voy a ponerme a discutir esa parte, me iré a las instancias que me tenga que ir. Esto es violencia política, me queda muy claro que en esta parte actuaron en mi contra”.

Angelina Valenzuela, síndica procuradora. Foto: EL DEBATE

Asimismo, agregó que sospechosamente esta reasignación de la unidad que se había comprado para ella no se le diera, se da un día después de que ella tuviera acercamiento con los diputados federales que estuvieron reunidos con comunidades indígenas a fin de analizar el tema de la planta de fertilizantes.

“Si esto me dio pauta el que yo haya estado apoyando a la ciudadanía, pues lo siento. Casualmente al día siguiente de que yo estuve con los diputados se decide reasignar la unidad. No entiendo el porqué los funcionarios no han entendido que yo no soy directora, yo soy gobierno al igual que el alcalde y los regidores”.

Acciones

Ante esta situación, Valenzuela Benites adelantó que ya analizan la situación a fin de interponer una denuncia ante las instancias correspondientes, pues además de la violencia política, se cometió una violación a la orden del Comité de Adquisiciones al no respetar la finalidad de esa unidad.

“Estamos revisando los reglamentos y las leyes que ellos están violentando para ir armando el expediente y llegar a las instancias que se tengan que llegar; la primera es el Órgano Interno de Control, que espero sea parcial porque esto es una falta administrativa a todas luces”.