"Debemos defender a la niñez": Alejandra Sámano, directora de Sipinna Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de que la niñez es parte importante de la sociedad y que la estabilidad de quienes están dentro de este rango de edad debe gozar de una calidad de vida digna, es que desde el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome se busca crear estrategias que permitan lograr una verdadera protección.

Como parte de estas acciones, Alejandra Sámano, directora de Sipinna en Ahome, reconoció que el tema de la niñez es complejo y delicado, donde existen importantes retos y uno de ellos es velar por la integridad de los niños y adolescentes como lo son aquellos que “trabajan” en la calle.

Lastimosamente vemos muchos niños en la calle, ¿por qué?

Nosotros estamos checando los puntos en donde se ven más niños como lo son los principales bulevares de la ciudad, entre ellos el Centenario y Rosales. Esto es preocupante, aquí en Sipinna estamos para defender los derechos de los niños; entonces, claro que al sacar a los niños a pedir dinero por supuesto que están violando sus derechos. Un niño no tiene la capacidad de estar limpiando los vidrios, pidiendo monedas; al contrario, nosotros queremos que esos niños estén en una escuela, no tienen por qué estarse exponiendo en ese tipo de situaciones.

Desgraciadamente en muchas ocasiones cuando nos acercamos a esos niños, salen corriendo y no podemos pasarnos de ahí.

¿Quiere decir que aunque en muchas ocasiones quieren actuar, están imposibilitados?

Sí, porque los niños o las personas que están alrededor se dan cuenta. Si uno se quiere acercar, esos niños ya están predispuestos a que nadie se les acerque. Si queremos platicar con ellos, simplemente nos dicen que ahí ganan más; entonces, realmente es una situación que nos preocupa porque no nos permiten entrar a ayudarlos, estamos atados de manos.

¿Es fácil determinar si se trata de explotación?

No podemos asegurar eso porque ellos (niños) normalmente dicen que están por gusto, porque tienen que ayudar a los papás; entonces, esa es la versión de ellos, no puedo decir que haya trata porque no sería real, sólo tenemos la versión de los niños. Es complicado determinar, en esos casos nos vamos a la Procuraduría del DIF y ellos se encargan de darse seguimiento.

Como sociedad, ¿qué nos toca hacer?

Los invito a que no les demos monedas, no les facilitemos esa manera de llevar su vida porque ellos son los más inocentes y desgraciadamente el que uno les dé una moneda pues para ellos es más fácil; no sabemos si hay presión, qué es lo que pasa en sus familias, yo sí les invito a que no se les apoye aunque sea doloroso porque a veces vemos a un menor y lo que queremos es ayudarlos pero en vez de eso, les hacemos un mal, esa es la realidad.

¿El que estén en la calle pidiendo dinero sería la puerta a otras acciones ilícitas?

Claro que sí. Lo ideal es que no estén ahí; al contrario, deberían estar en alguna escuela, en alguna actividad, por supuesto en su hogar, y muchas veces es la puerta más fácil.

¿Tienen el dato si son niños locales o de fuera?

La mayoría son locales, pero no tenemos el dato, es que hay mucha movilidad.

¿Entonces urgen estrategias más fuertes?

Sí urgen, pero estamos trabajando en conjunto con DIF. Los casos que tenemos o que nos llegan les damos seguimiento. Venimos con la intención de erradicar ese problema, que no se vean más niños en esas situaciones. Pienso que poco a poco vamos a ir terminando con estas situaciones.