"Debemos hacer que las horas pasen y el tiempo cuente"

Los Mochis, Sinaloa.- Para Jorge Abraham Corrales Cardoza, de 18 años de edad, ganar el primer lugar en el concurso Alumno Ejemplar 2018 es una experiencia inolvidable que atesorará por siempre.

“Uno se autoconoce, yo tenía el perfil para participar en la competencia, humildemente me sentí con las cualidades; se siente bien recibir un reconocimiento y ser destacado como el mejor. Ser sobresaliente no es cuestión del destino, uno trabaja sobre ello”.

Una mente brillante

Agradece el apoyo incondicional de su familia, quienes han sido sus fieles compañeros de aventura.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

“Si yo he sido sobresaliente ha sido gracias a mis padres y a la escuela que siempre me ha apoyado, sobre todo, más que un niño talento, soy un niño con ganas de trabajar. Le dedico mi éxito a mi familia, a mis padres y mi hermano. Desde ahorita estoy trabajando por el verdadero sueño que es el futuro, que es la vida laboral”.

Tener en mente sus objetivos le ha ayudado a cumplir sus propósito y el aprendizaje lo ha llevado al éxito. “No todo ha sido gloria, ni reconocimiento, he tenido momentos malos y caídas, no he tenido el rendimiento adecuado, pero cuando uno pasa por esas etapas difíciles siempre recuerda por qué inició, porque la motivación no dura para siempre, pero tener en mente el objetivo, eso se debe tener siempre bien claro”.

Jorge Abraham muestra su reconocimiento. Foto: Paulina Fonseca/ EL DEBATE

Se ha destacado principalmente participando en concursos de ciencia. “Me ha ayudado mucho participar en olimpiadas de física y matemáticas, sobre todo porque ayudan al razonamiento; las ferias aportan bastante porque además de trasmitir el conocimiento buscan aportar algo a la sociedad”.

Asistir a una feria internacional en Brasil es hasta el momento el logro más gratificante de su vida y el mérito es para su esfuerzo y determinación.

“Fui a Brasil a una feria internacional, obtuve el segundo lugar, fue muy gratificante, pero lo que me causó más felicidad fue haber conseguido el pase a la final, fueron dos años trabajando para lograrlo y el esfuerzo tiene recompensa”.

Jorge Abraham es un joven entregado a sus proyectos de vida. Su vocación es el principal aliado en su camino porque, a decir de sus propias palabras, el querer cumplir los sueños es amor propio.

“Yo considero que venciendo la pena y la vergüenza se puede llegar muy lejos, principalmente porque creo que un recurso muy valioso es el tiempo, debemos hacer que las horas pasen y que el tiempo cuente. Cuando algo no nos está potenciando, nos limita, por eso debemos hacer productivas nuestras vidas”.

Jorge Abraham tiene bien claro su objetivo y su preparación es constante; con esmero y dedicación anhela cumplir sus sueños.

“Voy a estudiar Biotecnología en el Tec de Monterrey, campus Culiacán, ahí estaré un semestre y medio y después me van a trasladar a otro campus, yo espero Monterrey o Guadalajara. Pero mi objetivo principal es lograr emprender mi propio negocio de insecticidas”.

EL PERFIL

Nombre: Jorge Abraham Corrales Cardoza

Edad: 18 años

Escolaridad: Preparatoria

Localidad: Los Mochis

Reconocimiento: Primer lugar del concurso Alumno Ejemplar 2018

Convocatoria

EL DEBATE reconoce el talento escolar de niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria y los invita a participar en su convocatoria Alumno Ejemplar 2019. Para mayor información, puede comunicarse a los números 8 16 04 15 y 668 164 0195.