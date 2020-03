Debilidad en el agro y en la maquila impacta en recesión

El producto interno bruto (PIB) de las actividades secundarias descendió -1.2 puntos porcentuales; y el de las primarias se contrajo -1.1 por ciento. Además, para las actividades terciarias aumentó en 0.2 por ciento en el trimestre octubre-diciembre del 2019 frente al trimestre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estas complicaciones se deben a los recortes presupuestales y a la austeridad republicana que la Administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, implementó desde sus inicios, abundaron la doctora en Ciencias Sociales Jessica Yaneth Soto Beltrán, así como la diputada local y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mónica López Hernández.

De hecho, el panorama imperante inhibe el comportamiento de la iniciativa privada, agregando incertidumbre al panorama.

Por su parte, la diputada local priista Mónica López reconoció que las cifras del Inegi únicamente confirman el estancamiento de la economía mexicana observado a todo lo largo del 2019. Por igual, el sector primario necesitaría de las subvenciones federales, por lo que la disminución a sus partidas terminaría dañando a la producción nacional y a la economía mexicana en su conjunto, recalcó Soto Beltrán.

Las cifras

En un desglose de estas cifras, el sector agrícola, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza generaron 991 mil 838 millones de pesos corrientes, monto que significó el 4.2 por ciento del PIB nominal.

En el trimestre de referencia, el PIB de las actividades secundarias (minería; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; construcción y las industrias manufactureras) fue de 7 billones 145 mil 941 millones de pesos, alcanzando el 30.6 por ciento del PIB.

Por componentes, el PIB de la minería fue de 835 mil 209 millones de pesos, que equivale a 3.6 por ciento del PIB; el de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se ubicó en 507 mil 065 millones de pesos con 2.2 por ciento; el PIB del sector de la construcción logró un billón 693 mil 507 millones de pesos con 7.2 por ciento; y el PIB de las industrias manufactureras sumó 4 billones 110 mil 160 millones de pesos, que representó 17.6 por ciento del producto de la economía.

Austeridad

Así, la desaceleración de la economía mexicana tiene que ver con la política monetaria que el Ejecutivo federal conduce, especialmente en el rubro de inversión pública.

«Ha hecho una reestructuración de muchos programas sociales e inversión en infraestructura, esto redujo la dinámica que la economía mantuvo en los últimos años».

Asimismo, el empresariado estaría a la expectativa de las directrices que el presidente tomará.

«Viendo que el Gobierno no invierte, la iniciativa privada está reacia a hacerlo, y más cuando las reglas del juego están cambiando constantemente, que esa es una señal no favorable para los inversionistas internos y externos».

Desde la perspectiva de Soto Beltrán, también profesora e investigadora de tiempo completo por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), los inversionistas prefieren escenarios más certeros o amigables para llevar a cabo sus empresas:

«Simplemente siguen con la misma inercia de inversión que venían presentando los años anteriores, pero esto no favorece para que la economía mexicana repunte, y los sectores mas vulnerables son los primarios, por la necesidad de ser apoyados por el Gobierno», dijo la especialista.

Deuda y capacidad de pago

En este orden de ideas, la austeridad no representaría una buena opción acusó Soto Beltrán debido a que la deuda es una demostración de la capacidad de pago, siempre y cuando sea dirigido a sectores estratégicos, como el industrial y el energético: «Reducir gasto y endeudamiento no es lo mejor, porque de alguien debe venir el impulso para que la economía crezca».

Respecto a las próximas calificaciones de la banca internacional, Soto comentó que mientras no se vean indicios de una política industrial clara, significará mantener la calificación o reducirla: «Realmente, no se harevertido la tendencia negativa en términos de desempeño económico que está teniendo Pemex, por ejemplo. Su reestructuración de deuda, si bien se ha venido apoyando con lo que el Gobierno federal le inyectó de liquidez, no es suficiente cuando no se tiene una estratagema clara de cómo el modelo de negocios se va a modificar o se transformará para que sea autofinanciable o que sea una empresa eficiente, económicamente hablando», profundizó.

El papel de las calificadoras

La legisladora Mónica López expuso que el engranaje comercial mexicano está congelado, por lo que, sumando los factores externos, se transforma en un asunto complicado.

López Hernández señaló que el crecimiento que tenía la economía sinaloense, apenas por encima de la media nacional, se verá mermado, especialmente porque los países requerirán cada vez menos materia prima, y de forma especial para el sur del estado en el apartado del turismo.

«Si el coronavirus sigue sin ser retenido, el turista dejará de salir y de viajar, no se arriesga, se aleja del peligro. Nos puede afectar de manera importante, por el grueso que representa el turismo internacional en el estado. El año pasado estábamos en un entorno en el que la economía mundial tenía todavía una cierta resistencia a la baja; hoy en día las proyecciones son definitivamente en caída para casi todos los países».

Externó que aún no se sabe cuál será la duración del periodo recesivo mundial o sus afectaciones, por lo que llamó a ciudadanos y empresarios a exigir al Gobierno retomar el crecimiento económico en México: «Si no logramos hacer que México retorne en su actividad económica, que logremos nuevamente generar certidumbre en los inversionistas de alguna u otra manera, la política monetaria no será suficiente para sostener el país».

De parte de la iniciativa privada, la funcionaria reiteró que internacionalmente la perspectiva mexicana no está bien colocada: «En marzo se da la calificación de la deuda mexicana; tenemos que estar muy atentos. Si se degrada la puntuación que tenemos de país, todavía se lastimará más la economía, y eso definitivamente no le dará certidumbre al sector empresarial y a los inversionistas extranjeros para que pongan su dinero en México», sostuvo.

Planteó al Gobierno estatal, encabezado por Quirino Ordaz Coppel, estrechar lazos con instancias como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) para activar el aspecto agroindustrial.

La incertidumbre y las malas decisiones tomadas por la Administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador son responsables del cierre de la economía en el 2019, manifestaron distintos expertos en materia económica.

Esto se vio reforzado por la «Estimación oportuna del producto interno bruto», publicada por el Inegi el 30 de enero [disponible en el enlace bit.ly/36NBaK9].

Así, pese a los programas de dispersión de recursos impulsados por la Administración federal, el crecimiento del consumo interno no fue suficiente para estimular la economía, sino que hizo falta inversión por parte de la clase patronal, advirtió Rajid Luna Cruz [publicó EL DEBATE el 1 de febrero del 2020].