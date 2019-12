Débora Hallal es Mexicana Universal Sinaloa 2019

Los Mochis, Sinaloa.- La mochitense Débora Hallal fue designada por la directora estatal de Mexicana Universal Sinaloa, Perla Beltrán, para representar a Sinaloa en el certamen nacional Mexicana Universal 2019.

Coronación

La noche de este sábado se llevó a cabo la ceremonia de coronación de Débora Hallal, quien estuvo acompañada por sus padres, hermanas, novio, entre otros familiares y amigos, también estuvo presente Carla Mariant Sánchez, Mexicana Universal Sinaloa 2018, y la directora estatal de Mexicana Universal Sinaloa, Perla Beltrán, quienes se encargaron de coronar a la nueva representante de Sinaloa.

Débora Hallal con sus papás, Héctor Hallal Zepeda y Débora Ayala Espinoza. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Sobre la designación, Perla Beltrán comentó que Débora cumplía todos los requisitos para ser una digna representante del estado.

“Me siento muy emocionada porque de los años que tengo siendo coordinadora, es la primera vez que designo a una niña. Muchas personas preguntan por qué no hubo concurso, yo les quiero decir que no es fácil encontrar a la mujer que represente todas las cualidades y los valores que se necesitan en esa mujer, que lleve el nombre de nuestro estado, no solamente necesitamos belleza, sino que tenga un propósito en su vida, y nosotros elegimos a una mujer que admiro muchísimo, es una niña que estoy segura va hacer un excelente papel, porque ha demostrado ser muy disciplinada a lo largo del tiempo que yo tengo conociéndola. Este año no hicimos certamen de belleza porque consideramos que ella cumplía con las cualidades perfectas de la chica que puede representar a la belleza sinaloense”.

Carla Mariant, Mexicana Universal Sinaloa 2018; Débora Hallal, Mexicana Universal Sinaloa 2019, y Perla Beltrán, directora estatal de Mexicana Universal Sinaloa. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Agradecimiento

Por su parte, Débora Hallal dijo sentirse muy feliz y comprometida con este nuevo título.

“Todas las personas que están aquí, están en mi corazón, y les agradezco mucho por todo el apoyo, porque eso hizo que yo estuviera hoy aquí. Este es un gran escalón, quiero aprovechar para agradecerle a mis padres que siempre me han apoyado, a mi novio, a mis hermanas, a mis tíos, que vienen desde Phoenix, y agradecerle a mis amigos, pero, sobre todo, quiero agradecerle a una persona que confió en mí, yo creo que hasta cuando ni yo confiaba ni veía ese potencial en mí, porque muchas veces los comentarios de los demás nos pueden llegar a dañar, considero que mi sueño ya estaba teniendo telarañas de lo que no lo veía realizado y lo veía muy lejano, le quiero agradecer a Perla Beltrán, mi directora estatal, porque ella confió en mí, yo sé que no la voy a defraudar, queda mucho trabajo por hacer, pero es una mujer sumamente inteligente, guapísima, y estoy muy feliz de que sea mi coordinadora y sé que vamos a llegar hasta Miss Universo”, enfatizó la representante de Sinaloa.