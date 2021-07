Decepciona al PRD Ahome que Marcos Osuna se haya aliado a Gerardo Vargas

Sinaloa.- No agradó nada al PRD de Ahome, el hecho de que Marco Antonio Osuna Moreno se haya aliado al presidente municipal electo, Gerardo Vargas Landeros, y mucho menos que haya desistido del recurso de impugnación que había puesto por la inconformidad de como se llevaron las elecciones pasadas.

Aunque no hubo firma por parte del PRD en el recurso de impugnación y este fue sólo por parte del PRI, María de los Ángeles Valenzuela, presidenta del PRD en Ahome, mencionó que es triste ver que después de haber hecho esa impugnación, la retire.

"Dice él (Marco Antonio Osuna) que por el bien de Ahome, eso está por verse. Eso de que por el bien de Ahome, pues no es cierto, es por el bien de él".

Un tanto molesta por esta acción del ex candidato a la presidencia municipal de Ahome por los partidos PRI, PAN y PRD, agregó:

"Íbamos a hacer un frente común para cuestionar las actividades del próximo presidente municipal, pero él ya está dando a conocer que se alía a él. A mí me causa desilusión, porque nosotros somos un partido activista que luchamos por las necesidades del pueblo".

María de los Ángeles Valenzuela añadió que ella asumió la responsabilidad de acompañar a Marco Osuna en este proceso como candidato, pensando en que verdaderamente él iba a hacer voz de los del pueblo, de las personas que votaron por él.

Pero ya me di cuenta que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en fin es su decisión, que por el bien de Ahome, pero está por verse, primero hay que ver la actuación de Gerardo Vargas Landeros que llega con muchos asegunes", recalcó.