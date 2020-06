Defensora de derechos humanos truena contra el IMSS de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa- La defensora de los derechos humanos de Choix Josefina Couret de Saracho desmintió a funcionarios del IMSS y aseguró que sí se dio realmente el pasado fin de semana el desabasto de oxígeno dentro de la institución.

Sumamente molesta señaló que personalmente le tocó corroborar y ser testigo de estas irregularidades, por lo que pueden salir ahora a decir que realmente no ocurrió el problema, porque el desabasto sí ocurrió.

La defensora manifestó que si no había desabasto de oxígeno, como ellos argumentan, entonces por qué a decenas de familiares de pacientes con Covid les pidieron este fin de semana que consiguieran los tanques con el oxígeno.

Indicó que con estas posturas es evidente que los representantes del IMSS están pretendiendo tapar el sol con un dedo.

“Yo lo único que digo es que no mienta. Yo estuve ahí presente, entrevisté a las personas, por lo que yo veo que no es justo que ahora el señor nos desmienta descaradamente, eso no se vale porque somos gentes que estamos sufriendo el dolor de las muertes que están ocurriendo y aparte estamos ahora enfrentado la negligencia de las gentes del Seguro Social y eso no se vale.”

Indicó que los mismos medios han constatado como está la gente con problemas y de ahí la aclaración.

