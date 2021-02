Defensores de la familia invitan a Claxonazo en contra de la legalización del aborto

Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes de diversas organizaciones defensoras de la familia y el derecho a la vida realizarán mañana un "Claxonazo" por la vida en la ciudad de Los Mochis con el fin de mostrar su inconformidad contra la postura de los diputados locales y el senado al pretender implementar la legalización del aborto como un derecho de la mujer.

Carmen Balcazar Rodríguez, coordinadora del Movimiento Somos Familia Sinaloa, dijo que en este movimiento de inconformidad en defensa de la vida se pueden sumar todos los integrantes de la sociedad que así lo deseen, ya que la manifestación pacífica se realizará desde los automoviles o cualquier medio de transporte que emplen.

Indicó que la marcha iniciará a partir de las 16:00 horas en la esquina de Rodolfo T. Loaiza y la placita de Venustiano Carranza y recorrerá las principales calles del Centro de la ciudad de Los Mochis.

Estan invitados todos los mochitenses que quieran defender la vida y la familia y las libertades, de alguna manera, fundamentales del ser humano".

En torno a la postura asumida por los legisladores en relación a este tema, Balcazar Rodríguez mostró su desacuerdo al pretender, de cierta manera, legalizar el aborto.

Me parece que esto sobrepasa lo que es la legistatura porque una ley no debe estar arriba o por encima del derecho a la vida que le da precisamente la dignidad al ser humano”.

Manifestó que el ser humano desde su concepción debe ser intocable en el entendido de que "si no tenemos o no protegemos ese derecho intocable que debe estar y está en la constitución como el primer derecho fundamental del ser humano, entonces estamos violando todos los demás derechos y estamos dejando de manera insegura a los ciudadanos futuros o a los mexicanos futuros porque no sabemos si van a nacer o no van a nacer".

Se dijo respetuosa de todas las libertades pero consideró que estas tienen un orden de acuerdo a la dignidad del ser humano y se debe legislar como u proyecto de un estandar de la dignidad de la persona.