Dejan sin unidad a la síndica procuradora

Los Mochis.- Por supuestamente una estrategia de cobertura, la Dirección de Administración decidió reasignar la unidad automotriz que fue adquirida por el Ayuntamiento para cubrir las necesidades de la Sindicatura de Procuración que dirige Angelina Valenzuela Benítes.

Así lo confirmó Gilberto Estrada Barrón, responsable de la dependencia quien informó que se trata de una camioneta CVR4, 4 cilindros, 4 puertas, versión intermedia, marca Toyota, misma que hace días fue entregada a Enrique Plascencia, encargado del despacho de la presidencia municipal, a quien hace algunos meses le había sido comprado un vehículo tipo Sentra de modelo reciente.

“Inicialmente se contempló adquirir la camioneta para la síndica procuradora; sin embargo, hay necesidades, el acta fue del 28 de junio cuando se aprobó y la adquisición se acaba de realizar la semana pasada y el asunto fue que en ese mes sirgieron necesidad prioritarias y tuvimos que mover algunos autos para cubrir necesidades específicas”, dijo.

Funcionaria esperará

En ese sentido, señaló que Valenzuela Benítes cuenta con una unidad a su cargo model 2012 y otro vehículo adjudicado como arrendamiento, por lo tanto, no se tiene contemplado comprar otra unidad para esta funcionaria, al menos, no en un plazo corto.

“De forma inmediata no, pero tenemos que evaluar la redistribución del parque vehicular y en su momento hacerlo. No necesariamente tiene que solicitar otra unidad, podría quedar en el antecedente y podría ser una similar”.

Cuestionado si estos cambios podrían ocasionar una sanción puesto que el acta del Comité de Adquisiciones establece que la unidad era para la síndica procuradora y no asignarla así, el funcionario sostuvo que no se corre ningún riesgo, pues aunque no en breve, si se podría analizar cubrir esa necesidad.

“En el tema de la aprobación, en el momento de la necesidad específica el comité tiene toda la facultad para autorizar la compra bajo las condiciones que se les ponen; sin embargo a la facultad de la asignación y el control y el monitoreo y seguimiento de todo el parque vehicular recae en la Administración. El hecho de la compra está cubierto y está hecho de acuerdo a la normativa; sin embargo, una vez adquirido el vehículo, la normativa que lo rige es tal cual el reglamento de uso de vehículos”, puntualizó.

Acta aprobada

Cabe mencionar que de acuerdo al acta del Comité de Adquisiciones expedida el 28 de junio, se aprobó la compra de una unidad para la síndica procuradora con un costo de 413 mil m900 pesos,

De acuerdo al reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio de Ahome en su Artículo 73; los servidores públicos que incurran en infracciones respecto de lo dispuesto en este reglamento, se sujetarán al régimen de responsabilidades establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.