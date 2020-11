Del alcalde de Ahome, Billy Chapman, se puede esperar todo: diputado Édgar Augusto González

Los Mochis, Sinaloa.- Como muy lamentable, calificó el diputado local Édgar Augusto González Zataráin el cierre de la Clínica Mi Salud, perteneciente al grupo EL DEBATE, en el municipio de Ahome, Sinaloa, por parte del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El diputado local del PRD señaló que la actuación del presidente municipal de Ahome no tiene nada que ver con lo que pretende hacer la Cuarta Transformación, que, evidentemente, van por caminos muy distintos.

Aunque recalcó que de Billy Chapman, alcalde ahomense, se puede esperar todo; lo que jamás debe estar a discusión es el tema de salud, y por más trámite que se requieran y hagan falta para un asunto como este de regularización, primero debe privilegiarse el diálogo, el entendimiento y la paciencia.

Lo anterior, dijo, es importante para que instituciones como Clínica Mi Salud sigan brindando servicios a la población, más en este tiempo de pandemia, en donde hacen falta estos lugares.

Mi Salud se ha caracterizado por ser una clínica con precios accesibles y tener una atención rápida a la ciudadanía. Es muy lamentable lo que ocurrió”.

Édgar González subrayó que lo peor que se puede hacer en estos momentos es, precisamente, atentar contra estas instituciones que dan los servicios de salud y ofrecen la posibilidad de que la población se atienda de forma rápida y a bajo costo.

De Billy Chapman esperamos todo, pero esto sí es lamentable, muy lamentable”, finalizó el funcionario.

Édgar Augusto González, diputado. Foto: Debate

Reprobable conducta de funcionarios

En ese sentido, el también diputado local Juan Ramón Torres Navarro, de Morena, reprobó la conducta, tanto del alcalde ahomense como de los mismos funcionarios que se prestaron a la escena para demeritar a Mi Salud.

“Uno, como servidor público, tiene que ser accesible en estas situaciones. Repruebo que se pongan a negar una cita o un acceso al pueblo que sea. Lo importante es que la empresa que sea, cuando ayuda a la sociedad, tenemos que ser conscientes y flexibles. Quizá no pudieron haber llegado a la clausura porque antes pudieron haber hablado con los empresarios. Si después de un acercamiento siguen en la postura de no regularizarse, entonces sí se tiene que proceder en consecuencia, pero repruebo la actitud de no darle la oportunidad al empresario de que se regularice antes de llegar a la clausura”.

El legislador dijo que las autoridades, en todo momento, deben tener consideración con las empresas, sobre todo cuando estas tienen que ver de manera directa con el tema de la salud.

“Repruebo a cualquier autoridad de cualquier nivel cuando una institución u organización ayuda a la gente más humilde para que pueda tener acceso a la salud y repruebo a la autoridad de Ahome. En lo particular, yo diría que hay que tener un poco más de prudencia, y más en este tema del COVID-19, cuando la gente está gastada y otras que ni dinero tienen; entonces, si hay empresas que ayudan a las familias con un servicio a bajo costo, pues bienvenidas y hay que apoyarlas”, enfatizó.

Al final, Torres Navarro no se dijo sorprendido de la forma en que se intentó exhibir a Mi Salud, pues, agregó, es la forma en la que se ha conducido la actual Administración desde su primer día.

No me sorprenden estas acciones. Así es como se conduce el alcalde, y es lamentable para los ahomenses. Realmente, repruebo muchas actitudes que no quisiera enumerar, pero, la verdad, nos ha quedado a deber por mucho a la ciudadanía”, puntualizó.

Juan Ramón Torres, diputado local. Foto: Debate

El Congreso del Estado puede intervenir

El diputado local de Guasave Eleno Flores Gámez dijo que, por tratarse de un tema de afectación a una empresa y de la atención que se brinda a la salud de los ciudadanos, el Congreso del Estado de Sinaloa puede intervenir revisando la situación de por qué se determinó el cierre de Mi Salud en Los Mochis.

“La gente de la clínica que fue clausurada, yo creo que nos pueden hacer llegar un documento del porqué fue clausurado y, claro, si hay las formas de defender, siempre y cuando la clínica tenga toda la razón de que no debió de haber sido clausurada, nosotros, con mucho gusto, vamos a meter las manos para que se vuelva a tener su apertura y siga prestando la atención a los ciudadanos”, expresó.

Se va a revisar el tema. Nosotros estamos para abogar por los ciudadanos, por las empresas, siempre y cuando todo esté apegado a la ley”, agregó el legislador.

Mencionó que él, particularmente, tiene mucho acercamiento con el presidente municipal y el secretario del Ayuntamiento de Ahome, y buscaría la forma de solicitar una explicación de la clausura; y que si está en sus manos, se le haga llegar una copia del documento con que fue clausurada la clínica, para proceder.

Sí se puede revisar en el Congreso

Desde el Congreso local se puede revisar el caso de la clausura Mi Salud desde un aspecto empresarial y, como una parte social, por el problema de salud que se vive con la pandemia del COVID-19, pues, en lugar de cerrar, se debería estar buscando abrir más espacios que atiendan la salud de los ciudadanos, consideró Mónica López.

La diputada del PRI admitió que se tendría que ser muy cuidadoso de la parte legal, pues la parte total del Congreso es legislar y vigilar que las leyes se cumplan, por lo que habría que revisar los procedimientos municipales y si aplicaba el uso de la ley de la forma en que se hizo o podría haber conciencia de las autoridades.

“Yo creo que en estos momentos debería existir la congruencia para poder actuar de una manera racional, ver si efectivamente el problema que hay amerita que haya un cierre de esa magnitud, y que lo hagan con esa rigurosidad por los momentos que estamos viviendo, en que la ciudadanía necesita disponer de un servicio, porque se necesita salvaguardar a la sociedad. No evito decir que las regulaciones se cumplan en cada uno de los establecimientos donde se tengan que llevar a cabo, pero para eso existen departamentos para estar haciendo regulaciones, supervisiones, para hacer solicitud previa de que se genere un trámite correspondiente en caso de que existe la falta de un procedimiento, y eso no se alcanza a ver en este caso particular”.

Diputada omite opinión

Mientras tanto, la diputada local de Morena Graciela Domínguez dijo no conocer los detalles.

“No conozco el tema. Es muy delicado, entonces, podría yo estar dando una opinión errónea por no conocer los detalles del proceso. Lo único que conozco es lo que se ha dicho en la prensa. Tratándose de un asunto de una autoridad y un asunto concreto, para dar una opinión tendría que conocer documentalmente el caso”, insistió.

Para entender...

Clausura

Autoridades de la comuna acuden el 10 de noviembre a desalojar y clausurar Clínica Mi Salud por no terminar trámite de uso de suelo.

Autoridades de la comuna acuden el 10 de noviembre a desalojar y clausurar Clínica Mi Salud por no terminar trámite de uso de suelo. Foto: Debate

Críticas

Líderes políticos, regidores, funcionarios y organismos lamentan el cierre de un laboratorio en tiempo de pandemia, y que no se cumpla el procedimiento.

Líderes políticos, regidores, funcionarios y organismos lamentan el cierre de un laboratorio en tiempo de pandemia, y que no se cumpla el procedimiento. Foto: Debate

Cita informal

Hablan preguntando por el apoderado legal de mi Salud a EL DEBATE y le dicen que se presente a las 12:30 horas en Desarrollo Urbano.

Hablan preguntando por el apoderado legal de mi Salud a EL DEBATE y le dicen que se presente a las 12:30 horas en Desarrollo Urbano. Foto: Debate

Rechazo

Cuando llega a la cita, primero le dicen que ya lo esperan. Cuando ven al notario que da fe de la diligencia, dicen que lo atenderán en conferencia de prensa.

Cuando llega a la cita, primero le dicen que ya lo esperan. Cuando ven al notario que da fe de la diligencia, dicen que lo atenderán en conferencia de prensa. Foto: Debate

Conferencia

Los tres funcionarios se hacen ‘bola’ al decir que no se había acudido, después que no habían querido firmar. La mentira se documentó en video y dio fe el notario 216.