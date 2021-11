Del ring a los tacos: Ramón Avitia cambió su sueño y ahora se dedica a vender sus productos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En los años 80 fue un ídolo del boxeo, sus seguidores lo conocían como el campeón Avitia. Ramón Avitia dijo ser originario de la ciudad de Los Mochis, cuna de campeones del boxeo, pues en esta localidad se han formado muchos campeones mundiales; sin embargo, él se quedó con el sueño de ser campeón mundial.

Precisó que desde hace 12 años se dedica a la venta de taquitos a vapor y de agua de horchata, actividad que le ha dado para sostenerse, ya que el poco o mucho dinero que ganó en sus mejores años como boxeador simplemente se le fue de las manos, por lo que tuvo que dedicarse a la venta de tacos a vapor.

Vida y obra

En su narración se remontó a cuando tenía 17 años de edad, cuando comenzó a laborar. Dijo que se inició como panadero y hasta que llegó a la edad de los 20 años fue que se dedicó en cuerpo y alma al boxeo, incluso tuvo algunos enfrentamientos con Julio César Chávez cuando empezaba en ese deporte.

Sin embargo, manifiesta que no tuvo el apoyo para continuar en este deporte, en el que reveló haber estado solo 10 años, para después retirarse.

“Tuve 42 peleas, empaté dos, perdí cinco, de las cuales logré que me pagaran bien, de hecho cuando hice una pelea con Chávez me pagaron 400 mil pesos, pero el dinero no lo administré bien y es por ello que ahora ando en la venta de tacos a vapor”, resaltó.

Ramón Avitia señaló que tras haber dejado el boxeo emigró a Baja California, se hizo evangelista, posteriormente regresó la ciudad que lo vio nacer para trabajar en una granja avícola, también hacía tamales y finalmente aprendió a hacer los tacos a vapor, y es lo que hace para poder obtener dinero, pues a sus 64 años reconoce que ya no puede tener otro tipo de trabajos.

“Yo tengo mi recorrido. Mi primer punto es en donde estaba la Ley Mayoreo, por Madero y Galeana, de ahí me voy por toda la Madero hasta llegar a Río Las Cañas y de ahí me devuelvo. Recorro el bulevar Rosales, tomo la Morelos, la Leyva y de ahí me voy a la casa, venda o no venda los tacos a vapor”, explicó.

Ramón Avitia señaló que en un par de años se pensionará, ya que a sus 64 años aún no lo ha hecho, es por ello que ya comenzará a hacer el trámite.

“Soy casado, tengo 3 hijos, que ya están casados con sus familias, los veo de vez en cuando ya que yo tengo que salir a trabajar y pues ellos también están ocupados, los veo cada vez que puedo”, resaltó.

Finalmente, hizo una reflexión acerca de la época de los 80, cuando dijo haber tenido una buena vida, ya que se dedicó a lo que quiso, conoció a grandes boxeadores y que lo único que lamenta es no haber sido apoyado para peleas internacionales, solamente quedó en un sueño.