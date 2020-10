Delincuencia está al acecho de empresarias y restauranteros en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El desempleo está incidiendo en la inseguridad, manifestó Kenia Guadalupe Moreno Díaz. La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Los Mochis, mencionó que se siguen dando las llamadas de extorsión telefónica, derivado de la falta de empleo ante la pandemia por el covid-19.

“En lo personal a mí ya me ha pasado en dos o tres ocasiones, en llamadas telefónicas, no está generalizado en todo el grupo, pero sí se ha presentado, y lo que creemos que está incidiendo cada día más en la inseguridad es el desempleo, hay muchas personas desempleadas y tal vez se dedican a eso.”

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Añadió que afortunadamente no ha pasado nada grave o trágico, y tampoco se han presentado robos o asaltos a los negocios de las agremiadas a esta asociación en Los Mochis y que están trabajando para salir adelante.

Estamos reinventando nuestros negocios, hay empresarias vendiendo en línea”.

Robos en restaurantes

No obstante, los restauranteros no han corrido con la misma suerte. Aunque esta última semana no se registró un reporte de algún restaurante que haya sido víctima de algún acto delictivo, los dos últimos meses sí han tenido problemas por la inseguridad, informó Alejandro Félix Limón.

Estos dos últimos meses han sido más fuertes en muchos años. Se presentaron varios casos que afectaron a varios restaurantes de nuestra localidad.”

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Los Mochis mencionó que el negocio afectado más reciente fue una pastelería donde se metieron a robar.

“Así como ha habido otros casos, y es lamentable, porque a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando por la pandemia, tratar de reactivar la economía, pues este tipo de actos delictivos nos hacen el panorama mucho más complicado.”

Ventas

En cuanto a las ventas, comentó que con el 50 por ciento de reapertura de las mesas es un hecho que al sector restaurantero le esta yendo mejor.

Es una oportunidad de atender un poco más de comensales de una mejor manera, siempre cuidando con mucha responsabilidad todos los protocolos de sanidad y prevención.”

Añadió que hay que ser conscientes que aún está la pandemia y todavía tienen que tener ese compromiso como sector restaurantero.