Denigran la Plazuela 27 de Septiembre, denuncian

Los Mochis, Sinaloa.- “La Plazuela 27 de Septiembre ya no es segura para las familias, se está convirtiendo en un tianguis vulgar y en un peligro por tantos locos que duermen y andan por aquí”, señaló molesta Beatriz Navarro Cota.

La ciudadana mencionó que este lugar tan icónico de Los Mochis se ha descuidado por las autoridades municipales y que se ha convertido en un tianguis en el que la cultura no está presente.

Denuncias

“Antes eran eventos culturales hoy ya no es eso, aquí ya venden de todo como si fuera un tianguis o una feria, porque ya hasta juegos hay y estos no crea que se quitan, aquí están todo el día y ni dejan pasar a uno”.

Asimismo, Fausto Valenzuela Urías señaló que otro tema que las autoridades municipales deben revisar y darles seguimiento es la presencia de vagabundos y enfermos mentales los cuales gritan y agreden a los peatones.

“Es una barbaridad lo que está pasando en la Plazuela 27 de Septiembre: uno en cuanto entra puede notar la perdición de las personas y el riesgo que corre uno con su familia; aquí vienen familias enteras con sus niños y que un loco venga y empiece a gritarles y hasta a golpearlos es de miedo, las autoridades deben poner atención y resolver esto”.

Indigentes han agredido a los visitantes. Foto: EL DEBATE

En un recorrido de esta casa editorial se pudo constatar del poco acceso que se tiene en el lugar así, ante la aglomeración de comerciantes, los cuales ofertan desde comida tradicional hasta comida rápida, así como juegos mecánicos, los que dificultan el paso. Uno de estos juegos se encuentran al lado de la fuente emblemática, la cual tiene daños en su infraestructura.

Al kiosco ya no se puede acceder correctamente ya que está bloqueada por stands y espectaculares de eventos anteriores los cuales no han sido retirados.

Los juegos mecánicos obstruyen el paso peatonal. Foto: EL DEBATE

Riesgos

“Está muy descuidada esta área de Los Mochis que debe estar orgullosa la ciudad de tener una plazuela como esta. No me parece bien que haya de este tipo de eventos, no debe haber venta de tacos, de verduras; eso debe estar abajo, no en la plazuela”, mencionó José Ramón Vásquez Vásquez.

Agregó que las autoridades deben de actuar de inmediato para que estas situaciones ya no vuelvan a suceder para tener mejores espacios culturales como la ciudad se merece.