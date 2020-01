Denuncia de contaminación de río Fuerte causa 'incomodidad'

Los Mochis, Sinaloa.- La denuncia pública que hiciera hace algunas semanas Marte Vega Román sobre la contaminación en el río Fuerte por el desecho de aguas negras generó “incomodidad” entre las dependencias y áreas responsables de atender el tema.

Así lo reconoció el propio presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, quien dijo que el problema aún continúa; sin embargo, existe la intención de resolverlo y evitar que en el futuro se vuelva a dar.

Disposición

“En lo personal no hay respuesta pero sí me enteré que se tomaron acciones de gentes que están relacionados. La respuesta fue favorable, salió en su momento como una denuncia, que no era la intención sino el objetivo era ver cómo juntar esfuerzos para evitar este tipo de contaminaciones. Seguimos al tema que no se ha resuelto, no es fácil pero sí ayudó a las dependencias involucradas a reactivarse un poco”, indicó.

Asimismo, aceptó que en definitiva el que saliera a la luz pública esta situación puso nerviosos a varios, pues el tema no solo se trata del río, sino de toda el agua que se usa para el consumo humano, así como para la propia agricultura.

“Definitivamente todos nos pusimos nerviosos. Nosotros como agricultores también porque es una situación seria que podría afectar gravemente nuestra actividad y la exportación de los productos. No les agradó. Eso no era la intención. El propósito era juntar esfuerzos para buscar una solución ese tema.”

Llamado

Por último, comentó que aunque ya hubo algunos acercamientos para dar respuesta al tema, aprovechó el momento para hacer el llamado para que se solucione en lo inmediato.

“Seguimos haciendo el llamado. Nosotros, como agricultores, somos responsables también y los organismos debemos poner nuestro granito de arena para que tanto el agua de consumo humano con el que usamos en el sector agrícola sea de calidad”, expresó.

Además, otros organismos en favor del medio ambiente han denunciado el problema de la tala de álamos, así como las cribas que se encuentran en el cauce del río y que comercializan arena y grava.

Para entender...

AARFS advierte de contaminación del río Fuerte

Fue a mediados de mayo del 2019 cuando se dio a conocer que a través de unos estudios que ha hecho la Universidad Autónoma de Occidente se pudo comprobar el nivel de contaminación que tiene el río Fuerte desde la salida de las presas hasta la desembocadura al mar, situación que tiene en alerta al sector agrícola de la zona norte.

Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, dijo que esta situación los tiene en alerta.