Denuncian agua turbia en El Poblado 7

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace por lo menos tres años, los vecinos del Poblado 7 carecen de un buen servicio de agua potable, así lo denunciaron y evidenciaron durante el Cabildo Abierto que se realizó este viernes en dicho asentamiento.

Rodrigo Osorio Valdez, vecino de dicha comunidad comentó que este problema lo tienen desde hace tres años aproximadamente pero durante los últimos meses se ha intensificado el problema.

“Muchos no tienen ni para comprar garrafones, esta situación está mal y confiamos en que lo resuelva y si es así tenga por seguro de que se lo vamos a agradecer”.

Y es que comentó, hay quienes incluso no se quieren ni bañar con el agua directamente de la llave porque ya se han presentado algunos problemas de la piel, en especial entre los niños.

“Hay niños que han tenido enfermedades de la piel por bañarse con esta agua sucia, el agua está muy contaminada y nosotros no sabemos qué hacer, lo que hacen muchos es que echarle cloro pero de todas maneras creo que nos merecemos el agua limpia”.

Durante el Cabildo Abierto, habitantes de el Poblado 7 pidieron solución al problema del agua turbia. Foto: EL DEBATE

Seguido de la denuncia, el habitante del Poblado entregó un recipiente con agua que evidentemente está turbia a lo que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ordenó al gerente general de Japama, Guillermo Blake Serrano realizar los estudios correspondientes.

Por su parte, el también habitante de la comunidad en mención, Loreto Bejarano Castro, indicó que “la red no está bien instalada por eso no llega bien a todos, y la verdad es que el agua si está turbia, no se puede tomar de la llave. Quiero aprovechar para comentar que aquí había una pila en un cerro que almacenaba agua que se podía mandar a varias comunidades y ahorita no es así entonces, sufrimos también de desabasto de agua, ojalá que también nos puedan ayudar en ese tema”, abundó.