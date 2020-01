Denuncian aguas negras en Las Crucecitas, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Las Crucecitas, en la Villa de Ahome, solicitan la intervención urgente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) para solucionar el problema de drenajes colapsados que los aquejan desde hace más de tres meses en la comunidad.

“Lo hemos reportado muchas veces a la Japama, y dicen que van a venir, pero no vienen, ya tienen varias quejas acumuladas”, expresó Alejandra Castro, vecina afectada.

Las familias afectadas manifiestan que las aguas negras brotan a la superficie del patio de una vivienda ubicada en la esquina de la calle Dora Ayón y el callejón, lo que provoca grandes encharcamientos en las calles y un foco de infección para la población.

Son unos charcos grandotes de aguas negras, apestan, ya no aguantamos vivir así, necesitamos que nos ayuden, que vengan a revisar los drenajes

Peste insoportable

Refieren que el olor es insoportable y que no pueden realizar sus actividades cotidianas porque el drenaje en sus hogares se encuentra totalmente azolvado.

“No podemos comer porque la peste es insoportable, no podemos bañarnos, ni usar los sanitarios, tampoco podemos lavar trastes ni ropa porque no se va el agua.”

Lamentan la falta de atención del gobierno municipal a un problema que han reportado desde que iniciaron los afloramientos.

Estamos desesperados, no sabemos qué hacer para que nos atiendan, los reportes ahí están

Otro de los domicilios afectados por el drenaje colapsado se ubica sobre la calle Constitución en el poste número 184.

“A veces no podemos ni usar los baños, es una tristeza no poder realizar nuestras necesidades fisiológicas. El agua brota del lavadero, de la regadera, no podemos hacer nada.”

Argumentan que temen enfermarse por estar en contacto con el agua contaminada durante tanto tiempo, por lo que solicitan pronta solución.

Tenemos miedo de enfermarnos del estómago o de la piel, todo el día brota el agua sucia, nosotros olemos la peste, inhalamos, caminamos entre la suciedad

