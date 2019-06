Denuncian beneficio de plazas sin tener antigüedad

Los Mochis, Sinaloa.- Como una injusticia consideraron los maestros sindicalizados de la delegación DII 136 que laboran en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios # 43 la asignación de plazas a maestros con menos antigüedad y méritos académicos.

Al revisar en el portal de Nómina Transparente de la Administración Pública Federal se dieron cuenta que 10 docentes y dos administrativos habían sido promovidos en el 2015, cuando existía la reforma laboral, sin antes consultar a la base sindical.

En esta página portal Nómina Transparente encontraron las nuevas plazas. Foto: EL DEBATE

La secretaria general de la delegación DII 136 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elsa Gisela Villanazul Cota, manifestó que a estos empleados no les correspondía todavía la promoción, ya que había otros docentes que tenían más derecho por antigüedad o méritos académicos.

Tenemos una lista de 10 maestros y dos administrativos que fueron los que detectamos en el portal que fueron promovidos en el 2015, sólo un maestro tiene 10 años de antigüedad y los demás tienen menos”.

Injusticia

Señaló que se consideró injusto que no se le informó a la base para que todos los trabajadores concursaran para el ascenso.

“Si no hubiera nómina transparente no lo supiéramos todavía. La papelería que entregó la dirección en enero del 2018 y los horarios de este año dicen la misma plaza, no aparece una nueva, pero en la nómina transparente no”.

Agregó que estas personas llegaron de otras instituciones a cubrir interinato en el CBTIS 43, y en el 2015, después de que se aprobó la reforma educativa (15 de julio de 2015), estos ascendieron a titulares de la plazas.

Asimismo, Villanazul Cota mencionó que hace unas semanas se convocó a junta a todo el personal del sindicato en el que se expuso esta situación y los maestros beneficiados no negaron este hecho ni tampoco dieron alguna explicación.

“Ellos no negaron que no tuvieran esa plaza, hasta ahorita no han negado; pudimos haber pensado que hubo un error, pero son muchos, y al pedir una explicación y que no se nos dé una respuesta que convenza, pedimos una investigación”.

Exigen investigación

Gisela Villanazul Cota expuso que los integrantes de la delegación DII 136 solicitan a las autoridades estatales y nacionales una investigación profunda de cómo se dieron estas nuevas plazas a los 12 trabajadores y si estas plazas son de la escuela se repartan “conforme a (derecho)”.

“La base dice que se regularice la situación con el escalafón, ya lo que proceda con ello no sabemos porque no sabemos cómo se dio este movimiento, si son horas del plantel que se repartan conforme al escalafón”.

Anunció que en los próximos días se acudirá a la Ciudad de México para regularizar esta situación y poder beneficiar a los maestros que sí merecen las plazas.