Denuncian cobros indebidos por Japama y CFE en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Como actos ilegales e improcedentes calificó Guillermo Padilla que la CFE está realizando al cobrar de forma automática a través del sistema de cómputo a los usuarios por concepto de reconexión del servicio eléctrico cuando aún no realiza el trabajo. Asimismo, señala cobros indebidos de la Japama a los usuarios del servicio de agua potable en Ahome.

El presidente del Frente Sinaloense de Usuarios de CFE y de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa manifestó que prueba de ello es el servicio número 546930103571 de la ciudad de Culiacán, desde donde recibió la queja, en la que el usuario manifestó que su fecha límite de pago era el domingo 4 de octubre y que al realizarlo el lunes 5 del presente mes, a las 6 horas con 49 minutos en un cajero automático, el sistema le cobró por reconexión de manera ilegal la cantidad de 91 pesos.

Ignoramos si esto sucede también con los servicios industrial y comercial. No queremos que CFE meta las manos a nuestros bolsillos por un servicio no prestado. No puede cobrar por un servicio que no ha prestado, así de sencillo", dijo.