Denuncian colapso de los drenajes en El Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- Hartos del mal estado de los drenajes sanitarios que ocasionan que las aguas negras broten de las alcantarillas, habitantes de El Carrizo exigieron a las autoridades una solución inmediata a este conflicto que los aqueja desde hace más de seis meses.

“No nos podemos ni bañar porque el drenaje se encuentra tapado, se encuentra rebozando de asquerosidades. ¿Usted cree que es justo eso? Le abre la llave uno a la regadera y de pronto empiezan a brotar las aguas negras por lo llenos que están los drenajes”, mencionó José Rosario Piña Osorio, habitante de la comunidad.

Malestar

Asimismo, Piña Osorio manifestó que es un martirio tratar de lavar la ropa o salir a la calle debido a que los fuertes olores no les permiten estar ni un momento afuera. “Es una peste muy fea, fuerte, no puede uno ni lavar la ropa o tratar de comer afuera porque el drenaje se encuentra por las calles apestando todo”.

Por otro lado, Rubén Eustaquio Gil Gámez mencionó que el problema ha estado desde las pasadas inundaciones y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) no se ha preocupado por arreglarla. “Han venido pero no le hacen nada, no lo arreglan, solo le mueven pero no arreglan nada. Esto se necesita que cambien toda la tubería, que reparen todo el sector caído porque ya no se puede estar así. Se necesita con urgencia que lo hagan pues no se puede estar viviendo entre el cochinero, entre la peste”, manifestó.

Sector caído

Gil Gámez señaló que el sector con más problemas está entre las calles Río de las Cañas y Presa del Mocúzari, donde los drenajes presentan un desbordamiento de aguas negras. “Es todo ese sector y hasta las calles Río Piaxtla y San Lorenzo, donde también toda la gente dice que tiene el mismo problema. Japama debe venir y solucionarlo porque nosotros no podemos estar viviendo así”.